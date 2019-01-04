Где твой лунный дарк сайд, Россия? 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.01.2019, 10:43

И это – справедливый результат для страны-лузера, бездарно прокутившей огромные возможности.

Итак, Китай на обратной стороне Луны. Впервые в истории человечества. Шлет оттуда фото.

А что же Россия, бывшая великая космическая держава, очутившаяся теперь позади даже и Китая?

Две трети времени новой России – правление Путина и его друзей, охранников, чекистов и тому подобное, из той же коробки бандитского Петербурга 90-х. Он явился к нам в конце 90-х, а теперь уже и 10-е идут к концу.

Двадцать лет у власти. Делал все, что хотел. Никто не мешал. Деньги от высоких цен на нефть лились рекой. А рядом развивался Китай. Теперь можно сравнить результаты.

Россия – технически отсталая от Китая страна и все более отстающая. К тому же, под санкциями, которые еще больше углубляют отсталость России.

Хитрые китайцы со всеми – и с технологиями Запада, и с ресурсами из России. Простоватый Путин ни с кем – ни с Западом, ни с Китаем, который ничем не готов рисковать ради России. И знает, что Россия от него никуда не уйдет.

И все же, куда делась обратная сторона Луны для России? Куда испарились другие возможные космические достижения, которых добились другие страны – США, Европа и которые никогда не будут российскими? Куда ушли российские триллионы?

Они играют на виолончелях в панамских оффшорах, стоят квартирами Брилевых и дачами Соловьевых в Англии и Италии, объедаются золотовской картошечкой и капустой.

Они утонули в Крыму и Севастополе, откуда несется только «дай-дай-дай!»

Они взорвались на войне в Сирии и Украине.

Они утекли в Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье.

Они сгорели факелами олимпиад, чемпионатов и прочих ристалищ для убаюкивания масс.

Они сожжены на пропаганду.

Они раздавлены гусеницами «армат» и прочего военного хлама.

Поэтому нет у России достижений, и не будет.

Потому Китай на обратной стороне Луны, а Россия по ту сторону разума, совести и чести.

И это – справедливый на сегодняшний день результат для России – страны-лузера, бездарно прокутившей вместе со своим руководством огромные возможности.

Телеграм-канал «СерпомПо»