«Отдай техпаспорт и проезжай!» 4.01.2019, 11:04

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Законно ли удерживают у белорусских водителей документы на автомобиль?

«Отдавайте техпаспорт и проезжайте». — «А если не согласен?» — «Тогда на автомобиле не пустим». Примерно такой диалог состоялся между читателем onliner.by Александром и работниками гаражного кооператива, что в конечном счете привело к конфликту.

А началось все с попытки минчанина попасть в свой гараж на машине, зарегистрированной на другого человека. Слово за слово и... Одни требовали оставить техпаспорт, другой отказывался передавать документ. Кто прав?

Юристы, к которым Onliner обратился за комментарием, считают, что требование работников кооператива неправомерное: «Даже сотрудники СТО, шиномонтажа или химчистки не могут настаивать на удержании свидетельства о регистрации, не говоря уже про сторожа гаражного кооператива».

«Пропуск оформляется, чтобы мы знали, что это ваша машина»

В редакцию обратился минчанин, который рассказал о конфликте. Молодому человеку необходимо было заехать на пять минут в свой гараж, чтобы забрать вещи: «Был на автомобиле, который принадлежит родителям. Обычно сторожам достаточно показать табличку с номером бокса, чтобы они открыли шлагбаум. В этот раз все пошло не так...»

Подойдя к сторожке, Александр назвал номер гаража. Контролер нашел пропуск и, увидев, что в нем указано другое транспортное средство, попросил оставить техпаспорт на машину родителей. Это привело к эмоциональному спору.

— Данным автомобилем я пользуюсь довольно редко и смысла оформлять пропуск на него, чтобы заехать пару раз в год, не вижу, — объясняет владелец гаража. — Однако и оставлять столь важный документ не хотел.

«Поначалу пытался объяснить, что требование неправомерное и может иметь последствия именно для сторожей — в случае утери документа, например»

Слово за слово, и разгорелся конфликт с контролером КПП. К разговору подключился второй работник гаражного кооператива. Как отмечает молодой человек, сторожа были в обычной гражданской одежде, он не увидел бейджика, ему не предъявили служебное удостоверение.

— По сути, чтобы проехать к собственному гаражу, я должен был передать свидетельство о регистрации незнакомым людям, — удивляется Александр. — Понимаю, когда предъявить документы требуют правоохранительные органы. Их полномочия не оспоришь. Но контролер КПП гаражного кооператива разве является аккредитованным сотрудником МВД или СК? Даже если последний и решит изъять документы — он ведь выдаст взамен официальный документ с обоснованием.

«Когда я попросил представиться, лишь один из сторожей назвал данные. Второй, вертя мой пропуск (!) в руках, спросил, кто я такой...»

Владелец гаража пытался объяснить, что контролеры не уполномочены требовать данный документ: «Это был принципиальный момент. Если бы они признали, что действуют не совсем в рамках закона, то конфликт бы не разгорелся, но сложилось иначе. Сторожа полностью были уверены в своей правоте и даже предлагали вызвать милицию».

«Пропуск оформляется, чтобы мы знали, что это ваша машина, — сторожа ссылались на инструкцию. — А иначе я могу открыть [шлагбаум] любому и все могут заехать в гараж. Если пропуск ничего не значит, зачем тогда пропускная система?»

Владелец гаража подчеркивает, что не знает ответа на этот вопрос. Он исправно уплачивает членские взносы, налоги, а как организован пропускной режим, его не касается — лишь бы все было сделано по закону, не в ущерб обычным автомобилистам.

— Какой вообще смысл в удерживании техпаспорта? — спрашивает Александр. — Представьте, на предприятии с пропускной системой гостя просят оставить его гражданский паспорт на проходной как гарантию возврата. Это же абсурд!

Сейчас на многих паркингах и в подземных гаражах установлены системы видеонаблюдения, умные камеры фиксируют номера и запоминают автомобиль. Зачем же тогда по старой советской привычке требуют оставлять техпаспорт в сторожке?

Молодой человек задается вопросом: как быть, если служба доставки, например, привезет в гараж шины, а курьер откажется передавать свидетельство о регистрации транспортного средства сторожам? Носить колеса в руках?

— Что будет, если документ потеряется или информация будет использована неправомерно? — рисует такой сценарий владелец гаража. — Контролеры КПП не предлагали оформить документально момент передачи техпаспорта. На вопрос, что они предоставят взамен, только удивились... Получается, при выезде тебе запросто могут сказать, что никто ничего не брал, и как докажешь обратное? Меня также волнует вопрос об использовании персональных данных, которые указаны в свидетельстве о регистрации автомобиля: адрес владельца, его ФИО, VIN-номер машины и т. д.

Молодой человек вспоминает о случаях на польско-белорусской границе, о которых Onliner подробно писал: владельцам автомобилей вдруг сообщали, что их машина находится в базе розыска Интерпола. Очевидно, ситуация стала возможной из-за утечки данных о транспортных средствах — где-то на просторах России ездит «двойник», за который, вероятно, получена страховая компенсация.

— Я понимаю, что у сторожей нет злого умысла, но отдавать такой документ третьим лицам без соответствующих полномочий по меньшей мере рискованно, — заключает Александр.

«Не дай бог с машиной что-то случится, вы кому будете предъявлять?»

Во время конфликта контролеры КПП предлагали молодому человеку связаться с председателем кооператива. На следующий день Александр сам позвонил руководителю ГПК. Та высказала солидарную со своими работниками позицию:

— Это делается для вашей же безопасности, чтобы машину не украли. У нас разработаны правила пользования гаражом. Там все написано. Когда будете заезжать, посмотрите на стенде. Члены кооператива обязаны выполнять требования, указанные в правилах эксплуатации.

Как говорит владелец гаража, он сделал снимок данной инструкции. Ни подписи, ни печати в этом документе не было.

Когда зашла речь о документах, председатель ГПК сослалась на указ №43 «О деятельности организаций застройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок» (от 28 января 2008 года). А точнее, на пункт 32: «Член кооператива обязан выполнять требования, установленные настоящим Положением, иным законодательством, уставом кооператива и правилами эксплуатации гаражей кооператива, решениями общего собрания (собрания уполномоченных), правления кооператива».

Заметим, что в указе нет прямой фразы о необходимости оставлять техпаспорт контролеру кооператива. Более того, там нет даже упоминания свидетельства о регистрации транспортного средства.

— Не дай бог с вашей машиной что-то случится или ее украдут, вы кому будете предъявлять? — задала такой вопрос молодому человеку руководитель кооператива.

В телефонном разговоре она также ссылалась на большой опыт работы и то, что выиграла не один суд: «Ни одной бумаги не сделаю просто так. Это принято собранием уполномоченных. Как большинство проголосуют, так и будет».

— Я хотел доказать абсурдность этого утверждения и привести такой пример: мол, если бы общее собрание решило передать мой гараж кому-нибудь в собственность, то по такой логике это тоже было бы законным? — говорит Александр. — Однако председатель, распалившись, предложила жаловаться выше и бросила трубку.

По словам владельца гаража, он направил запросы в Администрацию Советского района Минска (на его территории находится кооператив) и Мингорисполком. Ждет официальные ответы.

В свою очередь Onliner также обратился к компетентным органам. В частности, мы направили запрос в пресс-службу ГУВД с просьбой прокомментировать ситуацию: как будет действовать наряд, прибывший на подобный вызов? Не сошлются ли сотрудники правоохранительных органов на то, что это гражданско-правовые отношения — мол, разбирайтесь сами или идите в суд?

Но ведь проблема возникает здесь и сейчас, требует законного разрешения сию минуту. И у одной стороны условность в виде закона, а у другой — шлагбаум... Что будет внушительнее?

В ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» сообщили, что, несмотря на говорящее название объединения, там гаражными вопросами не занимаются уже более десяти лет, и порекомендовали обратиться в местные органы власти. Собственно, по указу №43, регламентирующему деятельность гаражных кооперативов, эта функция возложена на областные и городские исполкомы.

В отделе городского хозяйства Администрации Советского района Минска сообщили, что связывались с председателем гаражного кооператива. Однако когда попытались уточнить, на основании чего контролеры требуют техпаспорт, та внятно пояснить не смогла. Специалисты намерены изучить вопрос более тщательно.

«Оставлять техпаспорт? В этом нет никакого смысла»

Намеренно не указываем название гаражного кооператива, поскольку это может быть распространенным явлением. Техпаспорт порой требуют не только при въезде на территорию ГСК, но и при оказании услуг — ремонте и обслуживании автомобиля, химчистке, мойке, шиномонтаже и пр.

Проведя небольшой опрос среди автомобилистов, мы выяснили, что с подобным требованием те сталкиваются редко — в основном на небольших автосервисах.

Крупные СТО и сети, как правило, техпаспорт не удерживают. Навскидку обзвонили несколько автосервисов, задав сотрудникам один-единственный вопрос: «Вы настаиваете на передаче свидетельства о регистрации?»

В компании «РедМоторс», которая является дилером Mitsubishi, Suzuki и Geely, сообщили, что просят предъявить техпаспорт только один раз — во время первого визита, когда информация заносится в базу: «Речи о том, чтобы удерживать техпаспорт на машину, быть не может. В этом просто нет необходимости».

— Когда-то давным-давно была такая практика, но мы от нее отказались, — говорит руководитель станции техобслуживания «Титан Моторс». — Во-первых, наличие свидетельства о регистрации ничего не гарантирует — если человек захочет уехать, он покинет станцию. Во-вторых, оформление договоренностей закреплено в акте приема-передачи. В-третьих, на станции есть система видеонаблюдения — в спорных случаях можно просмотреть запись.

В шинном центре Tyreplus сообщили, что просят документ исключительно для оформления заказ-наряда и не настаивают на том, чтобы техпаспорт во время ремонта (например, подвески) оставался на сервисе.

А представитель дилера Audi пояснила: «Обычно техпаспорт проверяется при приемке автомобиля. Единственный случай, когда можем по согласованию с клиентом попросить оставить свидетельство о регистрации машины, — это если требуется ее контрольная эксплуатация (проще говоря, пробная поездка)».

Не исключаем, что у мелких автосервисов, а тем более у мастеров из гаражей, иные условия... Однако крупные СТО открещиваются от данного требования.

«Передавая свидетельство о регистрации, вы даете разрешение на пользование транспортным средством»

Юристы, к которым мы обратились за комментарием, рассуждают о том, что стоит за требованием работников гаражного кооператива: «Они обязаны принимать меры по организации охраны вверенной территории. Фактически, забирая техпаспорт, кооператив освобождает себя от возможных лишних действий по поиску и доказыванию факта посещения территории автомобилем, то есть упрощает свою участь. Другой вопрос, что эти меры должны соответствовать закону».

По мнению собеседников, объективная необходимость требовать техпаспорт отсутствует. Такими действиями могут быть нарушены права гражданина в отношении принадлежащего ему имущества.

«Техпаспорт на транспортное средство является правоустанавливающим документом. Передавая свидетельство о регистрации ТС, вы тем самым разрешаете пользоваться автомобилем».

— Рассмотрим саму ситуацию. Водитель, отдав техпаспорт, продолжает движение, пусть и по территории кооператива. Но в соответствии с ПДД это запрещено, — напоминает юрист Татьяна Ревинская.

К слову, о ПДД. В пункте 12 Правил сказано, что водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ свидетельство о регистрации механического транспортного средства.

Чувствуете разницу? Напрямую указано, кому передавать техпаспорт и с какой целью.

— В соответствии с указом №43 членом гаражного кооператива может быть и тот, у кого транспортного средства нет вообще, — обращает внимание Татьяна Ревинская. — Тогда логичным будет вопрос: почему, учитывая это правило, владельца гаража обязывают предъявлять данный документ?

«Требование оставить правоустанавливающий документ находится за рамками закона»

Как замечают юристы, сотрудники автосервисов также не вправе удерживать техпаспорт: «Существует акт приема-передачи, заказ-наряд и прочие документы, которые регулируют отношения между организацией и клиентом. Заключая договор на ремонт, мы не даем разрешения передвигаться на автомобиле, тестировать его и т. д.».

В этой связи вспоминается случай в Борисове. Сотрудник СТО во время тестовой поездки попал в серьезное ДТП, пострадал сам, а транспортное средство (Renault Twingo) признали погибшим. Автосервис отказывался возместить ущерб, но решение суда было в пользу владелицы машины: взыскать со станции техобслуживания около 6000 рублей (компенсация за поврежденный автомобиль, моральный вред и судебные расходы).

Отметим, что женщина не передавала мастеру документы на автомобиль, хотя техпаспорт, страховка и пр. находились в сумке в салоне.

Это не первый раз, когда у владельцев гаражей возникает конфликт с председателями ГПК, хотя, казалось бы, речь о простейшей ситуации: пользуйтесь собственностью, не подвергайте риску окружающих, платите членские взносы... Но иногда нормы и требования трактуются странным образом, а инструкции обосновываются решениями общего собрания. В данном случае не хватает голоса третейского судьи, который должен четко сказать, кто прав, а кто виноват...