В Грузии шесть человек умерли от «свиного гриппа» 1 4.01.2019, 11:12

В этом году в стране циркулирует агрессивный штамм.

В Грузии от последствий вируса H1N1 ("свиной грипп") умерли шесть человек.

Об этом сообщает Грузия Online.

"В этом году циркулирует штамм гриппа А H1N1 ("свиной грипп", - ред.), который характеризуется большей агрессивностью. Поэтому в этом году увеличилось количество обращений в амбулатории и клиники с симптомами гриппа и подобными гриппу. Лабораторно подтверждаются шесть случаев смерти от H1N1", - заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, также возросло число случаев осложнений, нуждающихся в стационарном лечении.