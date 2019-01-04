Минобразования разрешило частной компании собирать у школьников отпечатки пальцев 4 4.01.2019, 11:24

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Частная фирма принадлежит спортивному чиновнику.

Спортивный чиновник открыл частную фирму под названием «Республиканский научно-практический центр спортивной и профессиональной ориентации». По отпечаткам пальцев он определяет оптимальные для школьников виды спорта, передает «Радыё Свабода».

И хотя спортивные медики называют такую технологию паранаучной, компания сотрудничает с Министерством образования и проводит тесты в 20 школах.

«Дактилоскопия школьников в палате № 6 при Министерстве образования», - написал у себя в «Фейсбуке» преподаватель и директор репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт про инновационный проект, начавшийся Республиканским научно-практическим центром спортивной и профессиональной ориентации и Министерством образования.

Школьник сдает отпечатки пальцев, и потом программа на основании кожаных образцов определяет, каким видом спорта ему лучше заниматься и каким предстоит его спортивное амплуа - то есть позиция в игровых видах спорта: вратаря, защитника или нападающего.

Минобразования: проект согласован, он подает неплохие надежды

Инновационный проект со школами рассчитан на три года. Его проводят Министерство образования и частная компания «Республиканский научно-практический центр спортивной и профессиональной ориентации», которой руководит Леонид Дворецкий. Как сказал Сергей Зубович, директор Мазоловской школы Витебского района, биометрические тесты для школьников как для участников проекта бесплатны. Если же проводить тест самостоятельно, в Минске он будет стоить 50 рублей на одного человека, а в регионах - 37 рублей.

«Мы решили взяться за этот проект, посмотреть по биометрических показателях, кому из детей какие виды спорта близки, - говорит Зубович. - Вот, например, он занимается легкой атлетикой, а по его биометрическим данным будет выгоднее заниматься другим видом спорта в дальнейшем».

В Министерстве образования подтвердили, что инновационный проект с Леонидом Дворецким согласован. Здесь опираются на опыт Федерации биатлона, где проводилось биометрические тестирование, сказал Александр Матюшонок из Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования.

«На год получается 3-4 ребенка, которые попадают в школу олимпийского резерва, - сказал Матюшонок. - Открывается талант, определяется, что ребенок талантлив в этом направлении. А тут была такая инициатива - попробовать как пилотный проект по всем школам. Он подает неплохие надежды».

Спортивные медики: это паранаука, верить таким тестам нельзя

Инна Черныкова, заведующая лабораторией психологии спорта Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта», говорит, что дерматоглифические тесты нельзя воспринимать серьезно.

«Определять склонность даже по генетическим исследованиям достаточно сложно, - сказала Инна Черныкова. - биометрические тесты - это еще более формальный подход. Так скажем, паранаучный».

По словам Инны Черныковай, биометрические тесты в белорусском спорте официально не используются.

«Государственные учреждения, как мы, имеют право использовать только сертифицированные серьезные методики. Они [Леонид Дворецкий] пытались подавать научный проект в Минспорта, но он был раскритикован. Было заявлено, что никакого сотрудничества быть не может».

Зарубежные ученые: это хиромантия, результаты нельзя принимать всерьез

Российские ученые высказываются по поводу биометрических тестов еще более категорично. В 2016 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук выдала Меморандум по дерматоглифическому тестированию. Академические ученые назвали такие тесты хиромантией.

«Научных подтверждений тому, что по отпечаткам пальцев можно определить способности человека или дать рекомендации по выбору видов спорта, профессии или партнеров, не существует».

Ученые советуют не пользоваться платными услугами компаний, которые проводят биометрические тесты. А уже полученные результаты тестирования не принимать всерьез.

«Государственным организациям, особенно образовательным, не сотрудничать с представителями дерматоглифический компаний, так как это может приводить к научно не обоснованной и незаконной дискриминации граждан в части получения ими образования и труда».

Среди компаний, которые проводят биометрические тесты, упоминается и InfoLife, чью технологию использует Леонид Дворецкий.

Минспорта: компания не имеет к нам отношения

Среди партнеров Дворецкого первым указано Министерство спорта и туризма. Но там очень удивились заявленному партнерству. Виталий Гаптeр, начальник отдела спортивной науки, медицины и антидопингового контроля, сказал, что Дворецкий не имеет отношения к министерству.

«Мы делали уже замечание, говорили, чтобы они это с сайта убрали, - сказал Виталий Гаптер. - Кто готов с ним сотрудничать - на свой страх и риск... »

Виталий Гаптер говорит, что знаком с дерматоглифический технологией (так она правильно называется). Но чтобы на 100% определить склонность ребенка к определенному спорту, недостаточно взять его отпечатки пальцев. Нужно провести минимум шесть генетических тестов, что стоит более тысячи долларов.

«Я не думаю, что реально можно определить склонность по самым элементарным тестам», - сказал Гаптер.

Виталий Гаптер вспомнил, что Леонид Дворецкий ранее работал в Министерстве спорта. Речь идет о 1990-е и начало 2000-х, когда Леонид Дворецкий работал в министерствах спорта и образования. К 2006 году был заместителем директора Научно-исследовательского института физической культуры и спорта. Как писала газета «Прессбол», в 2006 году Дворецкий был осужден на 5 лет с конфискацией имущества. Суд обязал взыскать с Леонида Дворецкого и его коллеги Михаила Соломянца 1,2 миллиарда рублей (на то время - 535 тысяч долларов). Пять лет ему было запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Тогда следствие пришло к выводу, что Дворецкий и Сoлoмянец «при проведении тендерных закупок по приобретению структурами Минспорта спортивного и медицинского оборудования с 5 февраля по июль 2005 года составили и направили в адрес Минспорта не меньше десяти фиктивных протоколов заседаний тендерной комиссии НДИФКС из единолично избранными ими победителями по поставке материальных ценностей по многократно завышенным ценам».

Вместо офиса компании - кабинет музыки в образовательном центре

«Республиканский научно-практический центр спортивной и профессиональной ориентации» - это не государственная организация, а частная компания. Ее директор - Леонид Казимирович Дворецкий. Он также работает начальником отдела диагностики и резерва кадров в государственном Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. Компания зарегистрирована в 2014 году на сына Дворецкого - Евгения Леонидовича. Она работает по франшизе InfoLife в Беларуси.

На сайте компании очень кратко объясняется технология биометрических тестов: «По отпечаткам пальцев рук определяется уровень врожденных способностей (в процентах) к 19 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта».

Для проведения теста используются аппараты InfoLife. Это российская компания, которая и разработала программное обеспечение. Для этого проанализировали отпечатки пальцев более 6 тысяч человек.

Вот так выглядят результаты тестов, которые выдают в «Республиканском центре». Они напечатаны на фирменных бланках компании InfoLife. Значится компания и в перечне партнеров «Республиканского центра».

Физически институт нигде не расположен. Журналисты приехали по адресу, указанному на сайте, но нашли кабинет музыки в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Контакт».

«Какой центр? - не понимает сразу охранница. - А... Этот об отпечатках пальцев. То он здесь уже два месяца не появлялся».

Леонид Дворецкий: комментарии только с разрешения ректора

По телефонам, указанным на сайте, отвечает сам Леонид Дворецкий. Сначала журналисты звонят и представляются как желающие пройти тест.

«По этой методике защищена уже не одна докторская диссертация, кандидатские. Мы сотрудничаем с Всероссийским научно-исследовательским институтом по физкультуре и спорту, - говорит Дворецкий через телефон. - Чтобы определить точность программы в Беларуси, мы провели обследование 15 олимпийских чемпионов и призеров олимпийских игр. И менее 93% у них не было показателей врожденных способностей к своему виду спорта».

Потом позвонили Дворецкому как журналисты. Сначала он назначил встречу на своем рабочем месте в Институте повышения квалификации, но на следующий день отказался разговаривать.

- Надо встречаться официально. Ректор института дает нам добро. Официально к нему, и с вами с удовольствием встречусь и поговорю.

- А при чем тут ректор, если компания не принадлежит институту?

- Я не частное лицо. Я работаю на государственной службе.