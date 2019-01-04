Может ли печень восстановиться сама, если не пить? 4 4.01.2019, 11:28

2,705

Важная информация после праздников.

Может ли печень восстановиться сама, если не пить?

Да, может, говорит Павел Огурцов, доктор медицинских наук, профессор, руководитель центра изучения печени РУДН, пишет aif.by.

«Если не пройдена точка невозврата, никогда не поздно бросить пить. Если человек допился до атаки острого алкогольного гепатита тяжелого течения, это опасно — смертность при этом заболевании очень высокая, она достигает 70%», — отмечает эксперт.

По словам Огурцова, если нет гепатита, даже на начальных стадиях цирроза можно дать возможность печени восстановиться. «Не надо ей мешать ни бессистемными и бесконтрольными приемами лекарств, ни перееданием. Нужна пожизненная безалкогольная диета. Проблемы очень быстро возвращаются, если нарушается безалкогольный режим при болезнях печени. Печень может чуть-чуть восстановиться, но это улучшение очень легко можно свести на нет, нарушив строгую безалкогольную диету», — поясняет Огурцов.