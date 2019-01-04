Фетиш историографии Алексей Широпаев

4.01.2019, 11:30

Алексей Широпаев

Степень интегрированности в Запад – вот единственный четкий критерий прогресса.

Расхожий фетиш российско-советской историографии - безоговорочное признание "прогрессивности" московского "объединения русских земель" и создания "единого государства". То есть создания евразийской империи, агонизирующей и поныне.

Тот факт, что именно имперская история тормозила становление буржуазных отношений, нормального права европейского типа и в конечном счете привела к провалу в ГУЛАГ - на нашенских историков не действует.

Но вот непонятно, что прогрессивного было в уничтожении прозападной новгородской демократии?

Что прогрессивного было в уничтожении суверенной казачьей республики Дона? Или в московизации Украины, которая в плане правового развития и культуры стояла далеко впереди Москвы?

Получается, что в глазах российско-советских историков "великое государство", прирост территорий, империя являются самоценным фетишем и безоговорочным критерием "прогрессивности".

Между тем всякому здравомыслящему человеку очевидно, что действительно прогрессивной была бы победа Новгорода или вхождение русских земель в состав Литвы или Речи Посполитой. То есть та или иная интеграция в Европу.

Степень интегрированности в Запад - вот единственный четкий критерий прогресса.

И с такой точки зрения создание пресловутого "единого государства" - это в лучшем случае дело десятое, а то и просто вредное. У нас же критерием прогресса по сей день остаются степень централизации власти, ее способность ворочать природно-людскими ресурсами и размеры территорий.

Алексей Широпаев, «Фейсбук»