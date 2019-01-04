Фигурант «дела медиков»: Всем рекомендую «Божественную комедию» Данте 2 4.01.2019, 11:45

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Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

В Минске проходит процесс над замминистра здравоохранения и главврачем стоматологической поликлиники.

Сегодня в Минском городском суде проходит предварительное судебное заседание по делу заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Им вменяют ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере), сообщает tut.by.

Еще накануне судебного процесса пресс-служба Верховного суда сделала акцент на том, что сегодня проходит предварительное судебное заседание. И в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 277−1 УПК решается вопрос о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сегодня в зале суда только Владимир Кравченок. Он сидит на первой скамье и говорит, что находится под домашним арестом. Именно с Кравченком было заключено досудебное соглашение.

Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий находится сейчас под стражей, сегодня конвой его не доставлял.

Гособвинителем по делу выступает прокурор Юрий Шерснев, который недавно поддерживал обвинение в громком деле о гибели рядового Александра Коржича.

Владимиру Кравченку 56 лет, сейчас работает врачом-стоматологом в 7-й стоматологической поликлинике.

Во время суда звучит информация: обвиняемый полностью выполнил досудебное соглашение от 25 июля 2018 года.

— Оно было заключено на условиях признания вины, погашения ущерба и способствованию раскрытия преступления, — объясняет Владимир Кравченок.

Врач также написал явку с повинной по одному эпизоду: взятке, переданной представителю Минздрава.

По мнению гособвинителя, Кравченок в полном объеме выполнил досудебное соглашение.

— Оказал содействие следствию, изобличил других участников, возместил ущерб, выдал имущество, добытое преступным путем, — перечисляет Юрий Шерснев.

Суд удалился для принятия решение и через несколько минут огласил: судебный процесс в открытом режиме начнется 11 января.

— Я честный человек, несмотря ни на что. Меня сразу приняли на работу, работаю с удовольствием. Каждый человек имеет право на ошибку, — отвечает на многочисленные вопросы журналистов Владимир Кравченок.

У него интересуются, как он теперь живет после случившегося.

— Тяжело жить, читаю Данте, всем рекомендую «Божественную комедию», — говорит Кравченок.

— Владимир Леонидович, какую сумму ущерба вы заплатили?

— Все узнаете во время процесса, — уклончиво ответил обвиняемый.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Позже стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, главврача Минской областной больницы Андрея Королько, директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого, главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко. В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения. Были задержаны и представители крупного частного бизнеса.

Недавно генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что в суд поступило 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов и еще «большое количество людей остается под стражей».

Максимальное наказание, которое грозит Игорю Лосицкому и Владимиру Кравченку, по предъявленным статьям — до 15 лет лишения свободы.