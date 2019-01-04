Взрыв в Магнитогорске: пять вопросов без ответа
- Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»
- 4.01.2019, 11:59
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Главред «Эха Москвы» недоумевает по поводу действий российских властей.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сформулировал пять вопросов к властям РФ по поводу взрыва подъезда жилого дома в Магнитогорске.
1. Была ли перестрелка вокруг газели?
2. Проходила ли ночью спецоперация вокруг двух других домов с требованием к жильцам не покидать квартиры?
3. Действительно ли 100 сотрудников центрального аппарата СК работают в Магнитогорске?
4. Действительно ли ФСБ перебросило сотрудников из Москвы и других регионов в Магнитогорск?
5. Продолжает ли СК среди других версий рассматривать версию теракта?
Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»