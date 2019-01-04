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Взрыв в Магнитогорске: пять вопросов без ответа

  • Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»
  • 4.01.2019, 11:59
  • 2,051
Фото: МЧС России

Главред «Эха Москвы» недоумевает по поводу действий российских властей.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сформулировал пять вопросов к властям РФ по поводу взрыва подъезда жилого дома в Магнитогорске.

1. Была ли перестрелка вокруг газели?

2. Проходила ли ночью спецоперация вокруг двух других домов с требованием к жильцам не покидать квартиры?

3. Действительно ли 100 сотрудников центрального аппарата СК работают в Магнитогорске?

4. Действительно ли ФСБ перебросило сотрудников из Москвы и других регионов в Магнитогорск?

5. Продолжает ли СК среди других версий рассматривать версию теракта?

Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы»


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