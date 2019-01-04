Власти хотят снести церковь «Новая жизнь», чтобы построить школу с бассейном 8 4.01.2019, 12:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Минская церковь снова оказалась в трудной ситуации.

Христианская Церковь Полного Евангелия «Новая жизнь», находящаяся в бывшей деревне Сухарево, снова под угрозой сноса. На ее месте собираются построить среднюю школу более чем на тысячу учеников и бассейн, сообщает «Радыё Свобода».

16 января в 6-й школе по улице Янковского, 23 пройдет общественное обсуждение плана застройки.

Главный архитектор района: «Не будем торопить события»

На сайте администрации Фрунзенского района Минска уже опубликовали детальный план застройки этой территории.

Из него следует, что церковь «Новая жизнь» снесут, а вместо нее будет новая школа на 1241 ученика и бассейн (объекты обозначены номерами 3 и 3.1). Рядом - объект № 6 в форме креста, но в расшифровке к ПДП его нет.

По словам начальника управления архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района Натальи Пилецкой, проект детального планирования деревни Сухарево окончательно еще не откорректирован и находится на доработке в Минскпроекте.

«У нас на руках нет окончательно скорректированного ПДП деревни Сухарево. Не будем торопить события. Если он появится, мы его вывесим на сайте и будем вместе изучать, обсуждать и вносить предложения», - сказала Наталья Пилецкая.

Согласно же слов другой работницы этого же управления, в плане все как положено.

«Там ничего не пропущено. Все, что нужно, обозначено. Для того мы и проводим презентацию 16 января».

Она отказалась сообщить, что за объект под номером 6 построят рядом со школой и бассейном на месте церкви «Новая жизнь».

«Будет комиссия, будут проектировщики - люди, составлявшие этот план, и они ответят на все вопросы заинтересованных граждан», - сказала архитектор.

Она лишь подтвердила, что на месте церкви «Новая жизнь» действительно планируется построить школу с бассейном.

Пастор Гончаренко: «Молимся, чтобы властьимущие все же одумались»

Старший пастор церкви «Новая жизнь» Вячеслав Гончаренко слышал об общественном обсуждении ПДП, но не знает, что планируют построить на месте его прихода.

«Честно говоря, мы сами пока точно не знаем, что они задумали. Ведь когда мы встречались последний раз в администрации Московского района в ноябре, чиновники говорили, что есть конкретные планы. Прежде слышали про школу, детский сад, а теперь якобы уже какое-то медучреждение. 16 января вроде бы будет общественное обсуждение в школе на Янковского.

Мы собираемся на это обсуждение. Надеемся на Божью помощь. Ведь у нас церковь большая - 1600 прихожан, работают воскресные школы, проводятся образовательные занятия.

Молимся, чтобы отстоять, чтобы властьимущие все-таки одумались », - сказал Вячеслав Гончаренко.

Здание церкви «Новая жизнь», история противостояния

В 2002 году церковь «Новая жизнь» выкупила заброшенный коровник на окраине города, отремонтировала его, и с 2004 года там проходят богослужения.

В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, который ранее был выделен церкви бессрочно.

В 2006 году, чтобы привлечь внимание к проблемам церкви, верующие провели голодовку-пост, который длился около месяца. Ситуация вокруг церкви приобрела широкий общественный резонанс и международный резонанс.

В 2009 году суд лишил общину права собственности на здание церкви по улице Ковалева, 72.

В июле 2010 года минский хозяйственный суд оштрафовал церковь более чем на 85 тысяч долларов (в пересчете) «за загрязнение окружающей среды». Верующие сочли действия власти незаконными и решили штраф не платить.

Нынешний собственник здания, ЖРЭО Московского района Минска, не раз обращался в экономический суд с требованием заставить церковь «Новая жизнь» освободить помещение. Однако церковь действует до сих пор.