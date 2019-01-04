Хакеры опубликовали данные сотен немецких политиков 4.01.2019, 12:26

В сеть попала информация о депутатах всех партий Бундестага, кроме праворадикальной АдГ.

Личные данные и документы сотен немецких политиков были выставлены на всеобщее обозрение в интернете в результате кибератаки. Об этом немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD сообщила в пятницу, 5 января, передает dw.com.

В Сеть попала данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов депутатов партий, представленных в бундестаге - за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ). Таким образом, пострадали парламентарии из блока ХДС/ХСС, партий СДПГ, "Союз-90"/"зеленые", Левой партии и СвДП.

Преступники до сих пор не обнаружены, мотивы взлома и слива данных пока неизвестны. Также не выяснено, откуда именно была похищена эта информация. Судя по всему, системного подхода к поиску данных у хакеров не было - они просто опубликовали все, что им удалось украсть. Важных и секретных материалов среди этих данных, вероятнее всего, нет, утверждает ARD.

Ссылки на похищенные данные были распространены через соцсеть Twitter в конце декабря - в виде "предрождественских сюрпризов". Однако заметили их только вечером 3 января. В настоящий момент представители пострадавших партий занимаются оценкой нанесенного им ущерба.