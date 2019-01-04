Виктор Шендерович: У Китая армия больше, чем все население России 17 4.01.2019, 13:00

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Виктор Шендеров

Стать европейцами – единственный шанс для россиян.

– Есть общий план, который совершенно очевиден, – рассуждает российский публицист Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». – Мы изо всех сил, главные враги у нас Европа, Англия. Европа и Америка. Мы воюем с Западом. Между тем, Запад, Европа в частности, повторюсь, это наш единственный шанс перспективный сохраниться.

Если мы посмотрим наше население и население Китая, а наше население чуть меньше, чем армия Китайской Народной Республики. Просто у них армия больше, чем наше все население. Если мы посмотрим темпы экономического роста их и стагнации нашей и возможности эти, если мы посмотрим их амбиции и сравним их с нашими возможностями, то, видимо, мы должны догадаться, что единственный наш шанс сохраниться – это стать восточной частью Европы.

Стать Восточной Европой. Мы европейская цивилизация. Мы древняя, ну не древняя, но уже несколько столетий, мы европейская цивилизация. И это наш единственный шанс. Если мы с Европой, если мы часть Европы – тогда мы себя ощущаем довольно уверенно против или, скажем так, рядом с Китаем.

Если мы сами по себе, то ребята, Чаадаев, который говорил, что мы одним локтем упираемся в Германию, другим – в Китай. Но тот локоть, которым мы упираемся в Китай – он слабенький. Китаю просто не нужно это сейчас. Вот и все.