Стало известно, какой будет погода на Рождество 1 4.01.2019, 13:08

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Синоптики сделали прогноз на четыре дня.

4 января погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается ночью облачно, днем с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-8°С, максимальная днем -1..-6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем начнет слабо падать.

5 января погодные условия будет определять северный циклон, перемещающийся с Ботнического залива на территорию Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах снег, мокрый снег. Местами слабая метель, днем по западу слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, по западу -1..-3°С, максимальная - днем от -6°С по северо-востоку до +2°С по крайнему западу страны.

6 января скажется влияние тыловой части циклона, уходящего с нашей территории на юг Украины. Ожидается облачно, по северу с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4..-10°С, ночью по северо-востоку -11..-13°С.

7 января, по прогнозам синоптиков, также будет морозным. Даже днем температура воздуха не поднимется выше -12 °С. Ожидается, что погода будет солнечной, а ветер - умеренным.