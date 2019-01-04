В Дании поддержка ЕС выросла до исторического максимума 4.01.2019, 13:20

Специфика членства страны в ЕС во многом напоминает британскую.

В Дании поддержка членства страны в ЕС выросла до исторического максимума.

Об этом свидетельствует опрос Kantar Gallup, пишет Berlingske Tidende.

66% опрошенных хотят остаться в составе ЕС, по сравнению с 54% до референдума по Brexit.

В то время как в 2016 году почти один из трех датчан (29%) хотел, чтобы страна оставила блок, сейчас только один из пяти (22%) хочет, чтобы Дания вышла из ЕС.

Специфика членства Дании в ЕС во многом напоминает британскую. После того как северная страна отвергла Маастрихтский договор, она присоединилась к Эдинбургскому соглашению, которое предоставило Дании ряд исключительных прав, в частности право не вводить единую валюту.

Дания отказалась от политики ЕС по безопасности и обороне, гражданству, полиции и правосудию, а также общей валюты евро после референдума 1992 года.