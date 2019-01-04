Историк: Организация юных пионеров в середине 30-х стала кузницей осведомителей 5 4.01.2019, 13:25

2,215

Картина А.В. Маркова. Павлик Морозов. 1953

Настоящая история Павлика Морозова и его последователей.

Павлик Морозов стал «притчей во языцех» – во времена СССР его именем называли улицы, ставили памятники и посвящали стихи. Но правдива ли советская версия событий, и что стало с теми, кто повторил «подвиг Морозова»? Вспоминаем историю советского детского стукачества, пишет «Солидарность».

«Слава Богу мама наша, страдалица, умерла, не узнав позора»

Морозов в советское время был героем. Уже в 80-е многие историки поставили под сомнение советскую легенду. Исследователи выяснили, что показания, которые он дал на отца, никак не повлияли на судьбу мальчика.

Также оказалось, что семья была обижена на отца, Трофима – он бросил мать Павлика, Татьяну, с четырьмя детьми. Сам отец был взяточником и вором, о чем знала вся деревня.

Сам же Павлик пионером, скорее всего, не был. Да и совершил «подвиг», вероятно, не по коммунистическо-идеологическим соображениям, а из чувства обиды на отца и злости на предательство им односельчан. Убили же его, по разным данным, то ли ОГПУшники, чтобы запугать односельчан, то ли родственники, но из прагматичных соображений – чтобы отобрать надел земли.

Дело в том, что по традиции «приданое» полагалось только старшему сыну, то есть, отцу мальчика. Однако дед, сам подаривший землю, и двоюродный брат, были не прочь вернуть отданную землю себе, а Павлик этому мешал. Тогда они решили его убить – такое часто случалось в русских деревнях. Под раздачу попал и девятилетний брат Павлика Федя, которого тоже убили.

Еще один брат Павлика, Алексей Морозов, во время войны был летчиком. Несмотря на родство с «героем», 14 февраля 1942 года он был арестован и приговорен к 10 годам в ГУЛАГе по сфабрикованным обвинениям. Из его письма узнаем судьбу четвертого сына Морозова, Романа: «Слава Богу мама наша, страдалица, умерла, не узнав позора. Вы только представьте ее жизнь, она, как Россия, все испытала и вынесла: двух сыновей зарезали, третий, Роман, с войны вернулся инвалидом, недолго пожил, четвертого, меня, то есть, врагом народа объявили...»

Убийцы Павлика Морозова. Фото oblgazeta.ru

«Мой долг выполнен»

Судьба многих молодых людей, повторивших «подвиг Морозова», хорошо известна. Показательна история Оли Балыкиной. Она написала докладную ОГПУ на отца, который в голодное время воровал колхозное зерно. Из текста записки:

«Довожу до сведения органов ОГПУ, что в деревне Отрада творятся безобразия… Мой отец Григорий Семенович вместе с Кузнецовым, бригадиром первой бригады, и сродником, кулаком Фирсовым В. Ф., во время молотьбы и возки хлеба в город Спасск воровали колхозный хлеб… Мой долг выполнен. Отец мне грозит, но я этой угрозы не боюсь».

По доносу Оли арестовали 16 человек. Отец получил десять лет лагерей (вернулся ли он живым – неизвестно), а девочку поместили в детский дом, чтобы избежать расправы – односельчане, как и мать, возненавидели ее за предательство. В детдоме девочка сменила отчество на «Ильинична» – в честь Ленина.

Про «подвиг» местные власти сняли назидательный документальный фильм. Оля приезжает в Казань – ее встречают пионеры с приветственными плакатами. Партийный босс сообщает: «За героический поступок Наркомпрос постановил взять Олю Балыкину на иждивение государства». Улыбающейся, счастливой Оле все дарят подарки и приветствуют. Заканчивается фильм словами: «Я поступила так, как должен, по-моему, поступать каждый пионер».

В марте 1934 года о юной дозорнице написала газета «Пионерская правда». В статье автор говорит: «Пионер не должен колебаться, если кто-нибудь, даже его отец, вредит рабочему классу». Также сказано, что Олю избили и «здоровье ее надорвано». В числе двухсот лучших доносчиков союза ее отправили на два месяца «на оздоровление» в Артек.

В августе того же года о девочке вышла статья в журнале «Смена». А потом писатель Абдулла Алиш вместе с Абдуллой Ахметом посвятили ей пьесу «Йолдыз» (с татарского – звезда), которую ставили в театрах Казани.

Из статьи о Балыкиной в разных изданиях. 1934 год

Но в сталинском «раю» нет места пощады «классовым врагам». Во время войны с нацистами вчерашняя героиня оказалась в плену. По иронии судьбы, на нее донесли бдительные соседи, которые не забыли «подвиг». Балыкину сослали в ГУЛАГ, тоже на десять лет.

После возвращения из лагеря Ольгу реабилитировали, и она поселилась в городе Куйбышев в Татарстане (теперь – Болгар). Там она основала Куйбышевский краеведческий музей, собрала уникальную коллекцию документов и этнографических материалов. Иногда уезжала в Узбекистан к родственникам, но возвращалась.

Умерла в 1995 году во время путешествия на родину, похоронена в Челябинской области. После смерти ее попутчик привез в Болгар последний подарок Ольги Ильиничны – внушительный портфель найденных ею документов и материалов для музея.

Оля Балыкина в разные годы. Фото spas-rt.ru

Кузница осведомителей

Кроме Оли Балыкиной в Артек поехали и другие ребята. Проня Колыбин выдал ОГПУ свою мать, которая собирала колхозное зерно, чтобы накормить детей. Ее отправили в концлагерь.

Митя Гордиенко написал доносы на нескольких односельчан, которые собирали колоски. На суде он заявил, что «разоблачил воров колхозного хлеба» и обязался организовать пионерский отряд. По его доносам одного из мужчин расстреляли, а жену того отправили на 10 лет в лагеря – за это Мите выдали именные часы, пионерский костюм и сапожки, а также годовую подписку на газету «Ленинские внучата».

Многих детей, которые поддались зову пионерских изданий, убивали соседи или родственники. Павлик Тесля, еще до Морозова выдавший «отца-кулака», убит односельчанами. Никита Слипко – 13 лет от роду – «застал в поле граждан, ворующих колхозный хлеб», за что зарезан серпом.

Двенадцатилетний Гена Якимов создал «детский штаб борьбы с кулачеством», за что также был убит. Кычан Джакыпов выдал местного муллу – за это его зарезали. Женя Брилева писала доносы на «кулаков» в местные газеты и была расстреляна.

А белорусский мальчик из села Рудничи Гомельской области «вскрыл пастуха, издевавшегося над колхозными коровами и утопившем нескольких в болоте». Согласно официальной сводке: «замучен в лесу».

Донос в ОГПУ

Донос в ОГПУ

Таких детей – десятки и сотни. Убивали их за то, что они выдавали людей ОГПУ-НКВД или милиции. Из них 56-ти присвоено звание «пионеров-героев».

В СССР 30-х из пионеров «ковали» чекистских стукачей. Наркомпрос издал указ, в котором постановил, что дети могут выдавать своих родителей, если они ими недовольны. А каждый ребенок мог доложить учителю о том, что родители его не устраивают, и школа на этом основании должна была подать на них в суд.

В книге «Юные дозорники» некто Е. Смирнов рассказывал о том, как найти врагов народа. Прилагалась подробная инструкция, куда о них сообщать и как высылать письма так, чтобы их не перехватили. А Гусев, редактор «Пионерской правды», написал книгу «Деткоры в школе». Автор советует детям «следить за учителем» и бороться за качество преподавания, а если что не так – смело писать доносы чекистам или в газеты.

В конце 1934-го выходит книга «Дозорные урожая». Из рецензии на нее: «о героях, которые не останавливаются перед разоблачением собственных отцов-расхитителей, о героях, которые, рискуя жизнью, борются с кулаками и защищают каждый колос колхозных полей, — об этих ребятах нужды героические книги!».

Автор рецензии призывает детей «бороться за свой колхоз» и писать для ровесников произведения, что «зажгут сотни и тысячи других пионеров».

Статьи-доносы и о дозорных в «Пионерской Правде». 1934 год

По свидетельству кандидата исторических наук Ильи Василевского, «по сути, организация юных пионеров в середине тридцатых годов стала кузницей осведомителей». А особо отличившихся в борьбе заносили в «Красную книгу имени XVII съезда Коммунистической партии», созданную газетой «Пионерская правда».

Газеты пестрели статьями о подвигах «юных дозорных», разоблачавших «кулаков» и «вредителей». «Засветившимися» в таких статьях занималось ОГПУ и милиция.