ОПЕК или сланец: что ждет нефть в 2019 году 4.01.2019, 13:57

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Рынок нефти пережил турбулентный год.

В октябре цены вырастали до четырехлетнего пика, а в следующие месяцы подешевели более чем на $30. Перепроизводство и опасения относительно спроса снова на повестке дня для нефтяной отрасли, и это значит, что волатильность останется модным словом и в этом год, пишет finanz.ru.

Есть и другие движущие силы. Венский вальс ОПЕК в начале декабря стал примером изменения расстановки сил - соглашения удалось добиться благодаря усилиям России, которая разделила корону с традиционным лидером группы, Саудовской Аравией. Твиты президента Дональда Трампа с призывами снизить цены на нефть и рекордные объемы добычи американских сланцевых компаний угрожают пустить насмарку все, над чем ОПЕК и РФ работали целый год.

Присутствуют существенные факторы неопределенности и прогнозирование трендов на 2019 "еще более опасно чем обычно", говорит Нил Аткинсон, глава подразделения нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства. По словам гендиректора ConocoPhillips Райана Лэнса, геополитическая неопределенность представляет серьезный риск для отрасли. При этом, скорее всего, "шока и трепета" в политике ОПЕК не будет, что может ограничить волатильность, сказал Грег Шернау, портфельный управляющий в Pacific Investment Management Co.

Вот, что говорят нефтяники, управляющие и аналитики о расстановке сил в нефтяной отрасли в 2019 году.

Райан Лэнс, глава ConoccoPhillips

"Мы ожидаем, что нефтяные рынки останутся волатильными, что отчасти будет обусловлено гибкостью производителей сланцевой нефти в Севереной Америке, которые могут быстро наращивать и сокращать добычу, реагируя на изменения в инвестиционных уровнях".

"Мы считаем, что сланец может стать движущей силой отрасли на многие годы".

"В числе самых серьезных краткосрочных рисков для нефтяной отрасли мы видим геополитическую неопределенности и факторы, которые могут замедлить глобальный экономический рост и спрос на топливо".

Грег Шернау, портфельный управляющий, Pimco

"Решение ОПЕК должно привести к постепенной стабилизации цен на Brent и, возможно, возврата в эпоху более низкой волатильности". При этом есть ряд неопределенностей, которые могут помешать осуществиться оптимистичному сценарию:

Смогут ли США продолжить наращивать добычу, опережая прогнозы;

Превратится ли замедление глобального роста во что-то большее, или регуляторы смогут изменить эту траекторию;

Наконец, насколько действенным окажется дополнительное давление США на покупателей иранской нефти после того, как действие текущих послаблений закончится во втором квартале 2019 года.

Нил Аткинсон, глава нефтяных рынков, МЭА

"МЭА надеется, что в 2019 году рынок сможет функционировать без крайне высокой волатильности, которую мы наблюдали в 2018 году. Для покупателей было плохо, когда цена поднялась выше $85 за баррель, как это произошло в октябре. Но и для производителей было плохо, когда цена упала до $55 за баррель, поскольку это заморозит инвестиции в новые производственные мощности, которые так необходимы рынку".