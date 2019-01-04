В Барановичах милиционер застрелил собаку без ошейника 31 4.01.2019, 13:58

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Перед этим он прострелил животному лапу.

В Барановичах сотруднику милиции пришлось применить оружие, чтобы обезвредить агрессивную бездомную собаку, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 3 января около 19.00 на улице Декабристов. На частное подворье забежал чужой пес без ошейника и намордника и стал бросаться на людей. Хозяин жилища, 44-летний горожанин, обратился за помощью в милицию.

Прибывший на место происшествия сотрудник патрульно-постовой службы Барановичского ГОВД попытался обезвредить собаку выстрелом в лапу. Однако она стала еще более агрессивной и начала сильнее метаться по двору. Во избежание несчастного случая пса пришлось ликвидировать.

Во время происшествия никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.