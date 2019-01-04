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МИД Польши: «Северный поток-2» лишает защиты от агрессии России

  • 4.01.2019, 14:18
Фото: charter97.org

Яцек Чапутович призвал ЕС и НАТО к более решительным действиям.

Газопровод Северный поток - 2 “убивает” Украину, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью немецкому изданию Handelsblatt, сообщает “Новое время”.

Он призвал Европейский Союз и НАТО к более решительным действиям по отношению к России и отметил, что строительство газопровода, наоборот, разрушает эффект санкций.

“Северный поток - 2 убивает Украину. Если транзит российского газа через Украину прекратится, страна не только потеряет значительные доходы, но, прежде всего, гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии”, - сказал Чапутович.

Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток - 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.


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