За декабрь ЗВР снизились на $282,3 миллиона долларов 3 4.01.2019, 14:25

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По итогам 2018 года снижение ЗВР составило 2,2%.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили 7 157,6 млн долларов США в эквиваленте, сообщают в Нацбанке, пишет «Беларусь и мир».

За декабрь ЗВР снизились на 282,3 млн долларов, или на 3,8 процента, после роста в ноябре на 332,3 млн, то есть на 4,7 процента.

При этом правительство и Нацбанк исполнили внешних и внутренних обязательств в валюте на сумму около 940 млн долларов, в том числе досрочно – 470 млн.

Поддержанию уровня резервов в декабре способствовали поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

А также поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином валютных облигаций, покупка валюты Нацбанком на бирже. Плюсом стало и увеличение стоимости монетарного золота.

В целом по итогам 2018 года снижение ЗВР составило 157,7 млн долларов, или 2,2 процента. При этом правительством и Нацбанком исполнено валютных обязательств на сумму около 5,7 млрд.

Пополнение резервов происходило в основном за счет недолговых источников: поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в валюте, а также покупки валюты на внутреннем рынке.

Положительное влияние на уровень ЗВР оказали выпуск Нацбанком и Минфином валютных облигаций на внутреннем рынке и средства от размещения еврооблигаций на внешних.

В соответствии с «Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год» объем резервов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.