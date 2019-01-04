Разочарованный в белорусских судах правозащитник обратился в ООН 4 4.01.2019, 14:37

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Олег Мацкевич

Фото: ПЦ "Вясна"

Власти Беларуси нарушила ряд прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах.

30 октября 2017 года Олег Мацкевич совместно с Александром Абрамовичем провел на центральной площади Борисова запрещенный властью пикет с требованием наказания виновных в смерти рядового Александра Коржича, пишет правозащитный центр «Весна».

В тот же день оба правозащитника были наказаны судом Борисовского района штрафами в размере 30 и 50 базовых величин соответственно за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Постановление суда Борисовского района была обжаловано Мацкевичем в Минский областной суд. Но тщетно. Правозащитник считает, что Республика Беларусь нарушила ряд прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, а именно: право на справедливый суд, право на свободу мирных собраний и право на свободу выражения мнения.

Жалоба на постановление суда Борисовского района была подана А. Мацкевичем 17 ноября 2017 года, на 9 день после получения копии постановления с мотивированной частью. Заявление на изготовление копии постановления и мотивировочной части к ней правозащитник написал сразу же после окончания судебного заседания 30 октября 2017 г. А уже 4 ноября, в субботу, секретарь судебного заседания позвонил А. Мацкевичу и пригласил забрать копию постановления с мотивированной частью. Ввиду того, что правозащитник выезжал за границу (5 - 7 ноября в Беларуси были объявлены правительством выходными), он предложил отправить судебные документы почтой. В итоге договорились о том, что сразу по приезде А. Мацкевич сам заедет в суд за бумагами.

Плакат, с которым Олег Мацкевич вышел на пикет 30 октября в Борисове.

Согласно ч. 1 ст. 12.4 ПИКоАП жалоба на постановление об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня объявления постановления, а лицом, отсутствовало при рассмотрении дела, - не позднее 10 суток со дня получения копии постановления. При поступлении заявления о составлении мотивировочной части постановления жалоба может быть подана лицом, обратившимся с этим заявлением, в течение 10 суток со дня получения копии мотивированной части постановления.

В описанном выше случае это означает, что А. Мацкевич мог подать жалобу на судебное постановление до 18 ноября 2017 года включительно (в течение 10 дней со дня получения мотивировочной части постановления, заявление на изготовление которой была подана правозащитникам).

Но суд посчитал иначе. Получив жалобу правозащитника, судья С. Герасимович предложил А. Мацкевичу написать заявление на восстановление срока на обжалование постановления. Правозащитник не стал этого делать, так как полагал, что судья нарушает нормы процессуального законодательства. Вместо заявления о восстановлении срока на обжалование постановления он написал жалобу в Минский областной суд, где просил признать требования судьи С. Герасимовича незаконными и необоснованными. Жалоба была присоединена к делу и направлена в областной суд.

19 декабря 2017 г. в Минском областном суде судья В. Тулейко перед рассмотрением жалобы А. Мацкевича на постановление суда Борисовского района от 30 октября 2017 г. рассмотрел ... ходатайство правозащитника о восстановлении срока на обжалование и постановил отказать в его удовлетворении. Достаточно напомнить, что такого ходатайства А. Мацкевич не писал, и в материалах дела оно отсутствовало.

Далее правозащитник обжаловал постановления судей С. Герасимовича и В. Тулейко председателю Минского областного суда, а также трижды - Председателю Верховного Суда Республики Беларусь. Все жалобы были оставлены без удовлетворения. При этом мотивация отказов в удовлетворении жалоб приводилась каждый раз разная.

Судья В. Тулейко посчитал, что присутствие Мацкевича на судебном заседании 30 октября 2017 года является достаточным основанием для того, чтобы считать срок обжалования именно от этой даты. Тогда для кого действуют нормы ПИКоАП, позволяющие обжаловать судебное постановление в течение 10 суток со дня получения мотивировочной части?

Заместитель Председателя Верховного Суда Р. Онискевич в ответе на первую жалобу повторил мотивацию, изложенную В. Крайко. А в ответе на 2-ю жалобу добавил, что в виде отдельного документа мотивировочная часть постановления не составлялась, поэтому "ваше мнение о подсчете срока обжалования со дня получения копии постановления является ошибочным".

Но правозащитник считает иначе:

- Во-первых, нормы ПИКоАП никоим образом не увязывают то, сделана ли мотивировочная часть отдельным документом, или она включена в состав судебного постановления: с правом обжаловать постановление в течение 10 суток со дня получения мотивировочной части. Во-вторых, производить мотивировочную часть отдельным документом или в составе постановления – решает сам суд. В-третьих, норма о том, что срок на обжалование постановления подлежит исчислению со дня получения мотивировочной части в случае, если лицо обратилось с заявлением о ее составлении, содержится не только в ПИКоАП, но также в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда "О практике рассмотрение судами жалоб (протестов) на постановления по делам об административных правонарушениях".

Ответ на 3-ю жалобу на имя Председателя Верховного Суда прислал начальник управления организации судебного надзора С. Бойко. Повторив мотивацию, изложенную в ответах Р. Анискевича, С. Бойко отказал в удовлетворении жалобы.

В жалобе в Комитет по правам человека, правозащитник просит признать факт нарушения Беларусью прав, закрепленных в п. 1 ст. 14, ст. 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.