Лучшие приключенческие фильмы 2018 года 4.01.2019, 14:58

1,499

Интересные приключенческие картины, которые, несомненно, заинтересуют поклонников жанра.

Лучшие приключенческие фильмы, список которых в 2018 году пополнился талантливыми картинами, повествуют о поисках сокровищ и пиратах, путешествиях и великих битвах, королях, супергероях и людях, выживших в суровых условиях. Сайт nur.kz расскажет подробнее об интересных приключенческих картинах, которые, несомненно, заинтересуют поклонников жанра.

Поисковая система Google по запросу «приключенческие фильмы 2018» выдаст примерно 477 тыс. результатов. В список входят как вышедшие на экраны, так и те, премьера которых запланирована на 2019 год. Приключенческий жанр популярен среди кинематографистов. Поэтому ежегодно появляются сотни картин.

Топ лучших фильмов о приключениях, вышедших в прокат в 2018 году:

«Маугли: Легенда джунглей»

Фильм с нелегкой судьбой. Компания Warner планировала его премьеру на конец 2016 года, но «Дисней» выпустил «Книгу джунглей», получившую «Оскар», и продюсеры решили подождать, чтобы избежать конкуренции. Затем права на картину выкупил сервис Netflix, который выпустил ее в декабре 2018 года.

В ограниченный прокат «Маугли» выйдет в начале 2019-го. В отличие от диснеевской версии, предназначенной для семейного просмотра, фильм, снятый Энди Сёркисом, имеет возрастные ограничения и рассчитан на взрослую аудиторию.

В картине нет веселых моментов. Она рассказывает о том, как мальчик пытается выжить в суровых условиях джунглей. Герой измазан в грязи, получает серьезные ранения и способен разговаривать только с животными. Встречая людей, Маугли не может с ними говорить, так как вырос в джунглях и не знает человеческого языка.

Если диснеевская картина снималась на студии в Лос-Анджелесе, то версия Warner — в реальных условиях Южной Африки. По заверениям создателей, фильм удивит зрителей схожестью животных и актеров, которые их озвучивали.

«Братья Систерс»

Фильм о ковбоях Дикого Запада, в котором нет ни одного американского пейзажа. Съемки проходили во Франции, Испании и Румынии. Премьера состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале, где лента получила приз за лучшую режиссуру и овации зрителей. Но, несмотря на успех у критиков, картина к концу года собрала в прокате лишь $7 млн, что на $31 млн меньше, чем ушло на ее производство.

Сюжет повествует о двух братьях — недалеком Элае и страдающем от алкоголизма Чарли. Вместе они выполняют различные поручения главаря банды Командора. Одним из заданий братьев становится найти некого Уорма.

Во время поисков Элай и Чарли узнают, что разыскиваемый — ученый, который изобрел реагент, позволяющий находить золото в воде. Братья решают помочь Уорму в обмен на часть найденного золота.

Но проблема состоит в том, что они не единственные, кого Командор отправил на поиски. Элаю и Чарли предстоит выжить в борьбе с многочисленными наемниками.

Картина получила рейтинг R, означающий наличие сцен насилия, сексуального контента и ненормативной лексики.

«Tomb Raider: Лара Крофт»

Интересный фильм 2018 года, ставший результатом сотрудничества компаний MGM и Warner. Вместе кинематографисты в 2018-м сняли также киноленты «Звезда родилась» и «Крид 2».

В основу картины положен сюжет игры 2013 года. Алисия Викандер стала второй после Анджелины Джоли исполнительницей Лары Крофт, которая награждена «Оскаром» как актриса второго плана. В интервью Викандер призналась, что выросла на играх Tomb Raider и специально для роли накачала мышцы, которыми, по ее мнению, должна обладать Лара. В прокате фильм заработал в 2,9 раза больше, чем было вложено в его производство, принеся создателям $273 млн.

Сюжет рассказывает о становлении Лары как искателя приключений. Она отказывается признать смерть отца и поэтому не вступает в наследство, работая курьером. Героиня согласилась принять наследство под угрозой потери всего имущества.

В офисе отца она находит старую кассету с записью, которая указывает, что Ричард Крофт жив. Ларе предстоит отправиться в опасное путешествие в Азию на поиски отца.

«Во власти стихии»

Фильмы жанра приключения часто рассказывают о выживании в экстремальных условиях. Картина «Во власти стихии» не исключение. В ее основе реальная история о том, как в 1983 году девушка Тэми после урагана на яхте, потерявшей управление и средства связи, дрейфовала в море и спасла своего жениха Ричарда.

В течение съемочного процесса 90% времени группа проводила в открытом море, снимая по 12 часов от рассвета до заката на Фиджи. Картина получила две награды и принесла создателям более $59,9 млн, что в 1,5 раза превышает затраты на ее производство.

Сюжет рассказывает о том, как Тэми знакомится с Ричардом на Таити. Молодые люди влюбляются друг в друга. Ричард получает предложение перегнать яхту в США и заработать денег на свадьбу.

В пути яхта попадает в ураган. В результате лишается парусов, связи с внешним миром, а у Ричарда несколько переломов. Тэми единственная, кто в состоянии управлять судном и спасти жениха. В течение месяца в открытом море она ведет яхту к берегу и заботится о пострадавшем возлюбленном.

«Король вне закона»

Фильмы про приключения часто снимают по мотивам исторических событий. «Король вне закона» — историческая драма с бюджетом в $120 млн, рассказывающая о попытках шотландского короля Роберта Брюса в XIV веке вести партизанскую войну против англичан.

Актеры, снимавшиеся в картине, участвовали в съемках популярного сериала «Игра престолов». Все, кроме исполнителя главной роли Криса Пайна, — англичане. Премьера фильма состоялась в сентябре 2018 года на кинофестивале в Торонто. Права на прокат купил сервис Netflix, который выпустил его в ноябре.

Сюжет фильма начинается с акта капитуляции шотландской знати перед английским королем Эдуардом I в 1304 году. Среди лордов, подписавших капитуляцию, был и Роберт Брюс. Он соглашается заключить брак с Елизаветой де Бург — дочерью близкого друга короля Англии.

Спустя некоторое время Брюс понимает, насколько его народ ненавидит англичан, и решает возглавить партизанскую войну. Он приведет свой народ к победе и будет коронован как король независимой Шотландии.

«Оверлорд»

Приключения во время войны — одна из разновидностей фильмов жанра. Название картины — отсылка к операции союзников в Нормандии в 1944 году.

Создатели отдавали предпочтение каскадерским трюкам перед компьютерной графикой, поэтому в фильме есть уникальные кадры высадки парашютистов с горящего самолета, выполненные профессиональными каскадерами. Над созданием эффектов работала компания Джорджа Лукаса ILM. Фильм вышел в прокат в ноябре 2018 года и успел собрать $21 млн, что всего на $17 млн меньше, чем затраты на производство.

Сюжет рассказывает о группе десантников, которые во время «Дня Д» высаживаются в небольшом французском городке. Захватив опорный пункт нацистов, они понимают, что здесь проводились опыты с целью создания суперсолдат для Третьего рейха. Выжившим десантникам предстоит сразиться не только с рядовыми солдатами, но и чудовищами, созданными нацистскими генетиками.

«Мир Юрского периода 2»

Захватывающие фильмы приключенческого жанра рассказывают о таинственных животных и загадочных местах. «Мир Юрского периода 2» — один из самых прибыльных фильмов жанра, вышедших в 2018 году. Он заработал в прокате более $1,3 млрд, в 7,6 раза окупив затраты на производство.

Картина стала 5-й во франшизе. В ней впервые после 25-летнего перерыва снялся Джефф Голдблюм — звезда фильма «Парк Юрского периода» (1993).

Создатели решили, что необходимо выйти за пределы сюжетной схемы, в которой люди выживают в замкнутом пространстве острова, спасаясь от динозавров. Поэтому сюжет рассказывает о том, как острову, на котором расположен парк, угрожает извержение вулкана.

Правительство США считает, что не стоит рисковать жизнями людей ради спасения динозавров. Но крупные корпорации в надежде получить ценный генетический материал посылают на остров группу специалистов, в задачу которых входит доставить ценных особей на материк.

«Хан Соло. Звездные войны: Истории»

Один из самых ожидаемых фильмов года, который получил положительные отзывы критиков, но провалился в прокате, собрав всего на $92 млн больше, чем было потрачено на его производство.

«Хан Соло» заставил «Дисней» отказаться от производства спин-оффов «Звездных войн» в ближайшие несколько лет и сосредоточиться на завершении основной истории. Первый исполнитель роли Хана Харрисон Форд консультировал исполнителя главной роли Олдена Эренрайка и называл фильм «феноменальным», но при этом не пришел на премьеру, мотивируя свое отсутствие нежеланием отнимать славу у молодого актера.

Сюжет рассказывает о том, как молодой Хан с подружкой пытается сбежать от Леди Проксимы — гигантской многоножки, которой он задолжал деньги. Потеряв подругу во время побега, герой попадает в имперский флот. Во время одного из сражений он знакомится с бандой авантюристов. Вместе они пытаются ограбить имперский поезд, перевозящий ценное вещество.

Хану предстоит пережить множество приключений, познакомиться с Чубакой, Лэндо Калриссианом и заполучить свой знаменитый корабль «Сокол тысячелетия».

«Тихоокеанский рубеж 2»

В 2013 году приключенческий фильм «Тихоокеанский рубеж» получил шесть кинематографических призов. Появление продолжения спустя пять лет стало возможным благодаря азиатским инвесторам. В западном прокате фильм провалился, но стал блокбастером в азиатских странах. Поэтому продолжение ориентировано в первую очередь на азиатский рынок.

Среди героев больше азиатов-подростков в надежде на успех у этой категории зрителей. Режиссер первой части Гильермо дель Торо картину не снимал, но написал сценарий и выступил продюсером. Лента вышла в прокат весной 2018 года и показала скромные результаты, собрав всего $392 млн, что на $92 млн больше, чем составили затраты на ее производство.

Сюжет рассказывает о событиях, которые произошли спустя много лет после оригинального фильма. Человечество много лет не подвергалось нападениям, и корпус рейнджеров частично расформирован.

Остатки роботов можно найти на свалке, где героиня Маки собирает детали и создает свою боевую машину. Чтобы избежать тюрьмы, она соглашается пойти на службу в корпус рейнджеров. Вместе с другими кадетами ей предстоит остановить новое вторжение чудовищ, у которых теперь есть сторонники среди людей.

Приключенческие фильмы 2018 года представлены как картинами о выживании, исторических событиях и битвах, так и фантастических событиях на Земле и за ее пределами. Многие из них показали отличные результаты в прокате и отмечены профессиональными наградами.