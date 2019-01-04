«Тунеядцы» - главная угроза режиму Лукашенко 7 4.01.2019, 15:06

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Поставим ли мы на властях жирную точку - зависит от нас.

Министр труда Костевич отметила «положительные стороны» создания базы данных, в которую попали 500 тысяч белорусов и радостно заявила, что «жирная точка» в работе с «тунеядцами» не поставлена. «Чем хороша база не занятых в экономике — это уникальный инструмент посмотреть, что происходит на рынке труда. Мы увидели новые направления занятости человека. База — механизм, который поможет по-другому взглянуть в ситуацию на рынке труда», пишет Telegram-канал «Баста!».

Общественные лидеры и активисты уже неоднократно предупреждали о том, что повышенная коммуналка для неработающих граждан — лишь первый шаг операции по ограблению белорусов. Главным в ней было создание базы данных — уникального, по словам министра, инструмента. В нее попали самые активные жители страны — те, кто научился сам, без помощи государства, зарабатывать деньги, те, кто меньше других зависит от чиновников и правителя-самодура. Эти люди — главная угроза режиму.

Сегодня министр подтвердила, что нас — попавших в базу данных — ждут в этом году сюрпризы. Первый получим в начале февраля. Это новые «жировки» для многих собственников квартир. Хватит ли у властей смелости для новых экспериментов или мы все-таки сами поставим на них «жирную точку» - зависит от нас.