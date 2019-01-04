Заико об оршанском «офшоре» Лукашенко: Кто туда попрется? 14 4.01.2019, 15:25

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Леонид Заико

То, что будет происходить в Оршанском районе, в мире оценивается негативно.

Экономист Леонид Заико в экспресс-комментарии «Салідарнасці» дал оценку указу главы государства № 506, который вводит в 2019-2023 годах в Оршанском районе особые экономические условия.

Согласно указу предусматривается снижение налогов, уменьшение отчислений на пенсионное страхование, послабление в строительных нормах и другое. Сообщается, что наиболее эффективные меры по развитию Оршанщины власти планируют в последующем задействовать в других регионах.

Леонид Заико нововведения воспринял без энтузиазма.

– Подобное делалось еще в 80-е годы Китае. Называлось это «специальными экономическими зонами». Правда, китайские зоны находились за колючей проволокой, – сказал «Салідарнасці» экономист. – Но то, что будет происходить в Оршанском районе, негативно оценивается специалистами из международных организаций. Потому что в таких зонах создаются парниковые условия: не платятся социальные налоги, не несется ответственность за развитие здравоохранения, образования и т.д.

Если подобные меры перенести на остальные регионы страны, то у нас не будет бюджета. Образование развалится, а вместо медицины будут приемные пункты по выдачи тел. Тогда любой президент сможет слететь со своей должности в течение нескольких минут.

Леонид Заико также удивлен указом главы государства, поскольку «по условиям евразийской интеграции всякого рода «зоны» должны быть закрыты».

– Если мы выходим из евразийской интеграции, то надо было бить кулаком по столу в Кремле 25 и 29 декабря, когда наши летали туда и понапрасну жгли топливо, – отметил экономист.

Леонид Заико с иронией прокомментировал предположение, что особые экономические условия в Оршанском районе привлекут иностранных инвесторов:

– Я бывал в китайском Шэньчжэне на берегу моря. Там субтропики, тепло, солнце, пляжи. Иностранцы понастроили там вилл и частично перетащили туда капиталы. В Оршанском районе я не видел ни моря, ни пляжей. Кто туда попрется?