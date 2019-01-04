Почему БАТЭ и Брест бьются за полузащитника «Витебска» 1 4.01.2019, 15:34

«Шахтер» уже оставил попытки заполучить Кирилла Печенина.

Кирилл Печенин – одно из главных открытий минувшего сезона. 21-летний краек «Витебска» в среднем сыграл по тайму в 29 матчах чемпионата и набрал 3+3 балла по системе «гол+пас». Постоянно выходить на поле в стартовом составе Печенину не позволял высокий уровень конкуренции. За место с основе ему приходилось сражаться с опытными Матвеенко и Адамовичем, пишет by.tribuna.com.

– Понемногу Кирилл начинает обретать стабильность. Лично я глубоко уверен, что Печенин – уже сейчас состоявшийся игрок уровня высшей лиги. Только очень серьезная конкуренция на его позиции мешает выходить ему в старте, но в нашей системе командных дел Печенин занимает очень важное место, – рассказывал главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский.

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Неплохая статистка сделала его значимой целью для белорусских топ-клубов. Сразу после окончания сезона левоногого хавбека хотели заполучить БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо», однако боссы «северян» заявили, что Печенин, у которого действующий контракт с клубом до конца 2019-го, не продается.

Казалось, история затихла, но руководство брестского «Динамо» и БАТЭ не оставляют попыток заполучить футболиста. Недавно в офис «Витебска» пришли новые бумаги по покупке Печенина:

– В начале межсезонья нам поступило три предложение по трансферу Печенина. Им интересовались БАТЭ, «Шахтер» и брестское «Динамо». В «Витебске» все решения по трансферным делам выносятся на рассмотрение правления клуба. В декабре на заседании правления решили, что не будем продавать Печенина за деньги, которые нам предлагались. Если люди хотят заполучить такого футболиста, то должны выплатить серьезную компенсацию. Нам же предложили суммы, которые чуть-чуть дотягивали до компенсации за его подготовку, – рассказывает директор «Витебска» Николай Вайтюховский. – Сейчас в клуб поступили новые предложения от БАТЭ и брестского «Динамо». Суммы, конечно, улучшились, но не значительно. В ближайшее время на заседании правления рассмотрим этот вопрос. У меня, как и любого человека, есть свое мнение по этому поводу, но здесь нужно найти золотую середину. Во-первых, важно, чтобы у футболиста не пропало желание играть в «Витебске», если он останется у нас. Во-вторых, если парень будет уходить, то за него должны заплатить хорошую компенсацию, все-таки клуб тоже должен что-то зарабатывать.

Вопрос по трансферу Печенина должен решиться в ближайшее две недели. Так ли хорош полузащитник? Об этом расспросили главного тренера «северян» Сергея Ясинского:

– В начале прошлого сезона Кирилл еще не был таким лакомым кусочком для белорусских суперклубов. К тому моменту он отыграл в высшей лиге один сезон за «Нафтан», который не хватал звезд с неба. Но мы рассчитывали, что его способности и кое-какой опыт дадут Кириллу толчок для выступления в высшей лиге. Наш расчет оказался точным. Правда, не могу сказать, что Кирилл ровно отыграл весь сезон: порой он выдавал топ-матчи, но иногда выглядел блекло. В целом же Печенин взобрался на более высокий уровень, у него появилась уверенность в своих силах. Несмотря на возраст, считаю его уже состоявшимся футболистом высшей лиги. Нельзя не отметить, что в его прогрессе определенную роль сыграло выступление за молодежную сборную. Трудно сказать, что первично или вторично в его прогрессе: выступление за клуб или сборную. Скорее, здесь целый комплекс, который позволил Кириллу выйти на новый уровень и попасть в сферу интересов белорусских суперклубов.

– Почему к нему такое повышенное внимание?

– Не секрет, что в Беларуси не так много левоногих футболистов. Печенин хоть и считается крайним защитником, но заточен на атаку. Он обладает отличной скоростью, выносливостью и классной передачей. У Кирилла есть достаточно качеств, которые делают игрока привлекательным для наших суперклубов. Но лично я поставил бы на первое место молодость и перспективу. Он еще, безусловно, будет прибавлять.

– Вы пытаетесь удержать Кирилла?

– У него действующий контракт до конца следующего сезона. Не сказал бы, что мы его уже удержали. Этот вопрос окончательно не решен. Сумма компенсации, которую предлагают за Печенина ведущие клубы страны, растет.

– Как вы ведете себя в этой ситуации?

– Понятное дело, этот футболист нужен нам для игры в следующем сезоне. Его уровень мастерства уже достаточно хорош для высшей лиги, но Кирилл еще будет прогрессировать. Я знаю его сильные и слабые стороны, поэтому мне легче использовать Кирилла, чем брать какого-нибудь новичка. Если бы он остался в «Витебске», от этого были бы определенные плюсы. Если говорить о минусах, Кирилл хочет перейти на новый уровень. Он считает, что уже созрел для этого, поэтому имеет большое желание попробовать себя в новой команде. Сейчас пытаемся решить этот вопрос: или оставить Кирилла в команде, или получить за его трансфер неплохие по белорусским меркам деньги.

– При этом в начале межсезонья директор «Витебска» Николай Вайтюховский говорил, что клуб не собирается продавать Печенина.

– Дело в том, что наши суперклубы увеличивают свои предложения, поэтому здесь возможные какие-то варианты. У них очень большое желание получить этого игрока. Руководство «Шахтера» не отзывало своего предложения, но сейчас оно менее настойчиво по сравнению со своими конкурентами. В этой истории многое зависит именно от желания Кирилла. Он очень хочет перейти в другой клуб. Если этого не случится, могут возникнуть проблемы с его мотивацией. Правда, точка в этой истории пока не поставлена.