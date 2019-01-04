Видеофакт: Нина Багинская вышла на пикет к памятнику городовому 6 4.01.2019, 15:46

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Общественная активистка потребовала освобождения политзаключенных.

Общественная активистка Нина Багинская вышла к скульптуре городового с требованиями освободить политзаключенных. Активистку поддерживали Алена Толстая, Надежда Батура.

Участников пикета задержали и доставили в Московский РОВД.

Напомним, что 15 ноября подросток из Минска ударил по «лицу» памятник городовому возле здания МВД. Позже он публично извинился за то, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».

На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали.

В ответ белорусы начали проводить флешмоб с социальных сетях и протестные перфомансы возле памятника городовому в Минске.

На этом протесты против памятника царскому городовому не прекратились. 23 ноября активисты прочитали «в лицо» памятнику стихотворение Владимира Маяковского «Революция».

А 2-го декабря активист «Народной Грамады» Сергей Спарыш и анархист Вячеслав Косинеров возложили к памятнику похоронный венок с надписью «Имиджу МВД».