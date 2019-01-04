Опрос: Поляки назвали Матеуша Моравецкого политиком года 4.01.2019, 16:30

Матеуш Моравецкий

Второе место в рейтинге занял Анджей Дуда.

Участники опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS) назвали премьер-министра Матеуша Моравецкого польским политиком 2018 года. Такое мнение выразили 13% участников опроса, передает «Радио Польша».

Стоит отметить, что 53% респондентов не смогли назвать человека, который, по их мнению, заслуживает звания политика года в Польше.

Остальные респонденты назвали более пятидесяти имен политиков, из которых, по данным Центра исследования общественного мнения, только четыре получили больше 2% голосов.

Так, 13% респондентов назвали политиком 2018 года Матеуша Моравецкого. Второе место в рейтинге занял президент Анджей Дуда (10%). На третьей позиции с 6% голосов оказался глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский. Четвертое место занял бывший премьер-министр и глава Европейского совета Дональд Туск (4%).