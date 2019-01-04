Внешний государственный долг Беларуси достиг $16,8 миллиардов 1 4.01.2019, 16:42

Обещания правительства по сокращению госдолга не выполняются.

Более того, в ноябре он вырос на 27,6 млн. долларов — до 16,8 млрд. долларов, пишет select.by.

Всего за 11 месяцев 2018 года данный долг вырос на 70,3 млн. долларов (с учетом курсовых разниц), то есть на 0,4%. И это без учета долга по российскому кредиту, предоставленному на финансирование БелАЭС.

В валовом выражении правительство Беларуси январе—ноябре 2018 года привлекло внешние государственные займы в объеме 2 112,4 млн. долларов.

Из них 797,5 млн. долларов было получено от правительства и банков РФ, 600 млн. долларов — в результате размещения еврооблигаций, 361,3 млн. долларов от китайских банков, 200 млн. долларов — от Евразийского фонда стабилизации и развития, 138,5 млн. долларов от МБРР и 15,1 млн. долларов от ЕБРР и СИБ.

В ноябре было получено кредитов на 114,5 млн. долларов. 58,3 млн. долларов предоставили правительство и банки РФ, 35,4 млн. долларов — китайские банки, 9,8 млн. долларов — МБРР и 11 млн. долларов ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего государственного долга правительство РБ за 11 месяцев направило 1 883,1 млн. долларов. Из них 800 млн. долларов потребовалось на погашение еврооблигаций, 374,9 млн. долларов было направлено банкам Китая, 374,3 млн. долларов — правительству РФ, 264,8 млн. долларов — ЕФСР, 65,4 млн. долларов — МБРР, 2,7 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США и 1 млн. долларов — ЕБРР и СИБ.

В ноябре на погашение долга было потрачено 73,7 млн. долларов. 33,5 млн. долларов правительство РБ выплатило китайским банкам, 37,5 млн. долларов — правительству РФ, 0,7 млн. долларов — МБРР и 2 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг РБ в ноябре вырос на 97 млрд. рублей по сравнению с октябрем и достиг 9,7 млрд. рублей. За 11 месяцев он увеличился на 489,5 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), то есть на 5,3%. За указанный период Минфин разместил на внутреннем рынке валютные государственные облигации на 338,3 млн. долларов, а погасил на 309,8 млн. долларов и 26,1 млн. рублей.

Таким образом, государственный долг РБ, включающий внутреннюю и внешнюю задолженности, в январе—ноябре 2018 года увеличился на 3,4 млрд. рублей, то есть на 8,1%, и достиг 45,6 млрд. рублей.