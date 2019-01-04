Гомельчанин судится с чиновниками за право дочери учиться по-белорусски 3 4.01.2019, 16:55

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Право учиться на одном из государственных языков гарантируется Конституцией и Кодексом об образовании.

Гомельский областной суд не удовлетворил жалобу гомельчанина на чиновников, которые не обеспечили право его дочери учиться на белорусском языке, пишет правозащитный центр «Весна».

Жалоба гомельчанина Сергея Мокренко на решение суда Железнодорожного района Гомеля была рассмотрена областным судом апелляционной инстанции 3 января.

Мокренко подавал в суд иск к средней школе № 5 и отделу образования Гомельского горисполкома, которые не обеспечили право его дочери учиться на белорусском языке. Право учиться на одном из государственных языков гарантируется Конституцией и Кодексом об образовании.

Дочь истца в этом году пошла в первый класс. Отец требовал для нее обучения на белорусском языке в школе № 5 по месту жительства, однако там отказались создать белорусскоязычный класс, ссылаясь на то, что других родителей, желающих, чтобы их детей учили на белорусском, не нашлось, а также на «экономическую нецелесообразность».

В ходе суда чиновники также выражали обеспокоенность по поводу того, что обучение в классе одного или двух учеников будет препятствовать их социализации. В результате Мокренко пришлось отдать дочь в гимназию № 36, расположенную на расстоянии 7,5 км от дома, где был набор в белорусскоязычный класс. Для семьи это вызвало дополнительные затраты времени и денег.

Суд Железнодорожного района Гомеля отказал в удовлетворении иска. Мокренко не согласился с таким решением и подал жалобу в областной суд. В облсуде жалобу разбирала судебная коллегия под председательством Снежаны Егоровой, которая вела процесс на белорусском языке.

Заявитель объяснил, что обучение его дочери в гимназии № 36 влечет значительные издержки — ребенок вынужден просыпаться в шесть утра, затем ехать через весь город в гимназию, а отцу нужно успеть на работу к восьми в другой конец города, за 12 км.

Мокренко подчеркивал, что Конституция и Кодекс об образовании Беларуси гарантируют равные права для двух государственных языков.

«Суд первой инстанции пояснил, что организовать класс для моей дочери по месту жительства, в школе № 5, экономически нецелесообразно. Но в Кодексе об образовании нет такого понятия, как экономическая целесообразность. Кодекс также не запрещает организовывать классы с одним учеником. Директорат школы и отдел образования ссылались, что беспокоились за социализацию моей дочери. Но социализация происходит и в семье, и на кружках, и на переменах, и в группе продленного дня, и на уроках физкультуры и труда», — заявил истец.

Однако областной суд отказал ему в удовлетворении жалобы. Это решение Мокренко намерен обжаловать в Верховном суде.

Правозащитник, член Белорусского Хельсинкского комитета Виктор Одиноченко назвал происходящее «явным нарушением права на использование родного языка».

«Государство должно не только декларировать то или иное право, но и создать условия для его реализации. Условий для обучения на белорусском языке не создано. Это дискриминация людей, которые хотят, чтобы их дети учились на белорусском языке», — заявил он.

В свою очередь председатель Гомельской городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны» Алеся Авласевич отметила, что у родителей школьников есть спрос на обучение на белорусском языке, но не все готовы ходить по судам и добиваться своих прав.

«Пока выход — альтернативное образование наподобие наших занятий для детей. Будем планировать что-то более масштабное. Нужно работать над альтернативным образованием. Понятно, что это капля в море, этого мало. Государство должно создавать условия», — добавила Авласевич.