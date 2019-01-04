Российский лом для белорусской армии 2 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

4.01.2019, 16:58

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Кремль поставляет Минску старую технику, которую отказываются брать его более богатые партнеры.

Отношения России и Беларуси не всегда можно было назвать гладкими, и периодически возникающие между Минском и Москвой споры тому прямое подтверждение. Тем не менее, нельзя отрицать и того, что для Кремля Беларусь всегда была стратегически важным регионом, последним бастионом на границе с НАТО.

Между тем, довольно странно выглядит то, что несмотря на всю важность Беларуси для РФ, “могучая” соседка не спешит передавать белорусской армии современное и высокотехнологичное (по меркам РФ) оружие, а наоборот, наполняет ее модернизированным старьем и техникой сомнительного не только качества, но и надежности.

Так, намедни, в интервью “РИА Новости” министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков заявил, что в 2019 году ВВС Беларуси получат от России учебно-боевые самолеты Як-130 и истребители Су-30СМ.

В принципе, можно было бы порадоваться за обновление авиапарка Беларуси, но вот ведь в чем дилемма - что Як-130, что Су-30, это самолеты, которые не единожды красовались в последнее время в новостных лентах в разделе катастроф.

Например, Як-130, который с 2009 года выпускается как замена Л-39, был разработан совместно с итальянцами “Aermacchi” и оснащался украинским двигателем АИ-222-25, производство которого было локализовано на мощностях научно-производственного центра “Салют”. Однако, с 2015 года Украина прекратила поставки деталей для сборки данных двигателей, а российская сторона всячески пыталась их импортзаместить.

Все импортзамещение свелось к банальному копированию украинского двигателя, причем качество этого копирования желало лучшего. Ведь именно с 2015 года Як-130 начинает регулярно попадать в колонку катастроф и ЧП. Известно, как минимум, о 6 происшествиях с Як-130, а Бангладеш и вовсе потерял из 16 купленных у РФ самолетов, на сегодняшний день, уже 3.

Что же до Су-30, то тут так же мало приятного для выбора ВВС Беларуси. Ведь невозможно не напомнить, что главный иностранный заказчик этих самолетов, Индия, закупившая 210 единиц Су-30МКИ, уже давно жалеет о своем приобретении.

Напомню, что после аудиторской проверки агентства Comptroller and Auditor General выяснилось, что из 210 Су-30МКИ, находящихся на вооружении ВВС Индии, 115 не пригодны к полноценным полетам, либо вообще не работоспособны. В состоянии относительной боеготовности находится не более 60% истребителей, а небоевые потери Су-30МКИ с 2002 года в ВВС Индии составили 6 истребителей! Также Су-30 за последние несколько лет терпели крушения в Венесуэле, Вьетнаме и в самих ВКС РФ.

По сути, на сегодняшний день Россия не может обеспечить производство надежной, современной и высокотехнологичной авиатехники. Об этом говорит не только статистика поломок и катастроф в военной авиации, но и в гражданской, где одним из самых аварийных самолетов является новый российский SSJ-100.

Более того, из-за технической отсталости и потери технологических процессов, РФ не способна восстановить производство даже некоторых видов советской техники. В частности, речь идет о стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-160, которые сейчас широко используются российской пропагандой для запугивания Запада, но при этом, имеющиеся мощности в РФ не могут создавать новые грозные самолеты, а позволяют лишь проводить ремонт и модернизацию имеющихся.

А потому, Беларусь, страна, которая не может себе позволить современное оружие, полагаясь исключительно на свой военный бюджет, оказывается в ситуации, когда Кремль наполняет ее тем ломом, который отказываются брать даже его давние и более богатые партнеры. Речь, опять же, про Индию, которая отказалась от дальнейших закупок российских истребителей.

Что же в этой ситуации также удивляет, так то, что Армения, имеющая еще более скромный военный бюджет, нежели Беларусь, получает от России куда более качественное и современное оружие, причем по выделяемым Москвой же кредитам. Есть над чем задуматься, Александр Григорьевич, не так ли?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»