Александра Саснович: Моя цель на сезон – попасть в топ-10 4.01.2019, 17:06

АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

ФОТО: TENNIS.BY

Белорусская теннисистка считает себя максималисткой.

Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась планами на предстоящий год, пишет «Трибуна».

«Я максималистка. Понимаю, чтобы быть там, где я хочу, надо работать над своими слабыми аспектами игры. Моя цель на сезон – попасть в топ-10. Когда я сказала об этом маме – она рассмеялась. Но это моя мама, она такая. На самом деле, она верит в меня. Мама помнит, на каком уровне я была и где я сейчас. Недавно она сказала мне, что ей плевать на теннис: главное, чтоб я удачно вышла замуж», – сказала Саснович.

Напомним, сегодня Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Брисбене Донне Векич. Белоруска занимает 33-е место в рейтинге WTA.