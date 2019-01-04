Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд
- 4.01.2019, 17:14
На Рождество традиционно готовят много мясных блюд.
Не знаете, что приготовить на Рождество 2019, и устали от традиционных рецептов вроде холодца и буженины? Сайт «Сегодня» рассказывает, как оригинально накрыть праздничный стол.
Праздничный салат из курицы с гранатовыми зернами
Ингредиенты:
2-3 шт. картофеля
2 куриных филе
50 г грецких орехов
100 г сыра
2 моркови или морковь по-корейски
3 яйца
майонез – по вкусу
соль – по вкусу
гранатовые зерна – для украшения
Рецепт приготовления:
Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.
Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.
Выложить все ингредиенты слоями, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.
Украсить готовый салат гранатовыми зернами.
Рождественский салат из сельди и овощей
Ингредиенты:
100 г консервированной фасоли
100 г консервированного зеленого горошка
3 филе слабосоленой сельди
1 красная луковица
1 свекла
Петрушка
Сок лимона
Черный перец
Рецепт приготовления:
Нарежьте красную луковицу, добавьте горошек и фасоль.
Филе сельди нарежьте ломтиками и добавьте к овощам.
Оборвите листочки с веточек петрушки и мелко нарежьте. Добавьте в салат.
Перемешайте, заправьте лимонным соком и черным перцем.
Фаршированные яйца с семгой
Ингредиенты:
6 яиц
2 ст. л. майонеза
1 ст. л. щучьей икры
ломтики слабосоленой семги
черный перец
Рецепт приготовления:
Отварите вкрутую яйца, очистите от скорлупы и разрежьте пополам.
В отдельную миску осторожно чайной ложкой выньте из яиц желток. Уложите половинки яиц на тарелку, в которой будете подавать блюдо.
Разомните яичные желтки при помощи вилки. Добавьте майонез, щучью икру, приправьте черным перцем и смешайте все ингредиенты до кремообразного состояния.
С помощью ложки начините половинки яиц желтковой смесью.
Нанижьте на зубочистку ломтик слабосоленой семги и вставьте импровизированный "парус" в фаршированное яйцо. Так же повторите с оставшимися яйцами.
Террин из курицы с орехами
Ингредиенты:
250 г куриных грудок или филе индейки
250 мл сливок 36%
75 г орехов-фисташки и грецкие
15 мл коньяка или бренди
соль по вкусу
свежемолотый белый перец по вкусу
свеженатертый мускатный орех
Рецепт приготовления:
Хорошо охлажденные грудки дважды пропустить через мясорубку.
Переложить в миксер и вымешать вместе с хорошо охлажденными сливками.
Добавить коньяк, соль, перец, мускатный орех.
Все перемешать до однородной массы. Протереть через сито.
Добавить порезанные орехи и снова вымесить.
Выстелить форму для запекания фольгой.
Выложить в нее получившуюся куриную массу, выровнять поверхность и герметично завернуть края фольги.
Поставить в конвекционную печь, запекать при температуре 85 С в течение 45 минут.
После запекания охладить. Нарезать порционными кусками и подавать с листьями салата и соусами.
На заметку: Нельзя допускать нагревания массы во время всех операций, чтобы предотвратить расслоение белка и жира.
Филе лосося в тесте с вешенками и шпинатом
Ингредиенты:
400 г филе лосося
300 г шпината
800 г вешенок
300 г репчатого лука
500 г слоеного пресного теста
100 г сливочного масла
2 зубчика чеснока
соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
Грибы предварительно замачиваем в холодной воде на 15 минут, затем промываем под проточной водой, слегка отжимаем, разделяем на небольшие куски и жарим на сковороде до готовности около 20 минут, с добавлением нарезанного лука.
Шпинат промываем, обсушиваем и припускаем на сковороде 2-3 минуты со сливочным маслом и чесноком. Затем смешиваем грибы с луком и шпинатом.
Филе лосося без костей и кожи солим и перчим.
Слоеное тесто раскатываем, выкладываем на него жареные грибы и шпинат, сверху кладем филе рыбы, заворачиваем все "конвертом" и запекаем в духовке при 180 °С около 20-30 минут.
Готовое блюдо можно нарезать порционно, небольшими рулетиками, а также полить сметаной.
"Пьяная" утка
Ингредиенты:
тушка утки около 2 кг
утиная печень – 300 г
чеснок – 2 зубчика
розмарин – 4 веточки
шалфей – 3 веточки
вино красное сладкое – 250 мл
перец черный свежемолотый – ¼ ч. л.
соль морская – 1 ½ ч. л.
Рецепт приготовления:
Духовку предварительно разогреть до 190°С.
Тушку утки тщательно вымыть, поместить в большую кастрюлю, залить водой и варить 30−40 минут.
Сырую печенку, чеснок, розмарин, листья шалфея и вино взбить в блендере.
В полость тушки влить 2/3 полученной смеси и зашить ее, чтобы ничего не вылилось.
Утку натереть солью и перцем, уложить на противень, полить оставшейся смесью и запекать в разогретой духовке 2,5-3 часа.
Шведские фрикадельки с клюквенным соусом
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
850 г свиной шеи или жирной говядины
200 г очищенного кабачка или белокочанной капусты
100 г репчатого лука
1 небольшой пучок укропа
2 ч. л. сушеного чеснока
2 ч. л. сушеного базилика
морская соль
острый молотый перец
молотый черный перец
Для соуса:
300 г крупной замороженной клюквы
60 мл кленового сиропа или меда
цедра 1 апельсина
120 мл свежевыжатого апельсинового сока
экстракт ванили
Рецепт приготовления:
Два раза пропустить нарезанное мясо вместе с кабачком или капустой, луком и зеленью через мясорубку со средней решеткой.
Добавить в фарш специи и соль, хорошо перемешать. Поставить в холодильник на два часа или на ночь.
Сформировать влажными руками фрикадельки, дать им постоять 10-15 минут при комнатной температуре.
Обжарить в масле до золотистого цвета, накрыв крышкой, чтобы фрикадельки приготовились внутри. Их также можно довести до готовности в духовке.
Приготовить соус. Смешать в сотейнике замороженные ягоды с мелко натертой цедрой, кленовым сиропом или медом. Добавить апельсиновый сок и экстракт ванили, перемешать. Проварить до загустения. Попробовать, при необходимости добавить больше сиропа или меда.
Подавать шведские фрикадельки вместе с клюквенным соусом.
Шоколадно-апельсиновый тарт
Ингредиенты:
Для теста:
175 г муки
10 г темного какао-порошка без сахара
щепотка соли
40 г сахарной пудры
100 г мягкого сливочного масла
1 яйцо
Для начинки:
180 г черного шоколада
200 мл сливок 20%
цедра одного апельсина
25 г сливочного масла
2 яйца
1 ст.л. сахарной пудры
Рецепт приготовления:
Муку просеять с какао, добавить соль и сахарную пудру. Затем добавить мягкое масло, растереть в крошку. Добавить яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник на полчаса, завернув в пленку.
Форму для выпечки диаметром 23 см застелить пергаментной бумагой. Выложить тесто, пальцами сформировать бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут.
Приготовить заливку. Довести сливки с тертой апельсиновой цедрой до кипения. Снять с огня и процедить через сито в кастрюльку. Добавить разломанный на кусочки шоколад и сливочное масло. Перемешать венчиком до получения однородной гладкой массы.
Яйца взбить вилкой вместе с сахарной пудрой. Добавить к шоколадной массе. Поставить на слабый огонь. Размешивая венчиком, проварить до загустения, около минуты.
Вылить в основу из теста и выпекать еще 5-10 минут. Перед подачей тарт остудить. По желанию его можно посыпать сахарной пудрой или какао, украсить свежими ягодами или фруктами.