Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд 4.01.2019, 17:14

На Рождество традиционно готовят много мясных блюд.

Не знаете, что приготовить на Рождество 2019, и устали от традиционных рецептов вроде холодца и буженины? Сайт «Сегодня» рассказывает, как оригинально накрыть праздничный стол.

Праздничный салат из курицы с гранатовыми зернами

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

2 куриных филе

50 г грецких орехов

100 г сыра

2 моркови или морковь по-корейски

3 яйца

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

гранатовые зерна – для украшения

Рецепт приготовления:

Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.

Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.

Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.

Выложить все ингредиенты слоями, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.

Украсить готовый салат гранатовыми зернами.

Рождественский салат из сельди и овощей

Ингредиенты:

100 г консервированной фасоли

100 г консервированного зеленого горошка

3 филе слабосоленой сельди

1 красная луковица

1 свекла

Петрушка

Сок лимона

Черный перец

Рецепт приготовления:

Нарежьте красную луковицу, добавьте горошек и фасоль.

Филе сельди нарежьте ломтиками и добавьте к овощам.

Оборвите листочки с веточек петрушки и мелко нарежьте. Добавьте в салат.

Перемешайте, заправьте лимонным соком и черным перцем.

Фаршированные яйца с семгой

Ингредиенты:

6 яиц

2 ст. л. майонеза

1 ст. л. щучьей икры

ломтики слабосоленой семги

черный перец

Рецепт приготовления:

Отварите вкрутую яйца, очистите от скорлупы и разрежьте пополам.

В отдельную миску осторожно чайной ложкой выньте из яиц желток. Уложите половинки яиц на тарелку, в которой будете подавать блюдо.

Разомните яичные желтки при помощи вилки. Добавьте майонез, щучью икру, приправьте черным перцем и смешайте все ингредиенты до кремообразного состояния.

С помощью ложки начините половинки яиц желтковой смесью.

Нанижьте на зубочистку ломтик слабосоленой семги и вставьте импровизированный "парус" в фаршированное яйцо. Так же повторите с оставшимися яйцами.

Террин из курицы с орехами

Ингредиенты:

250 г куриных грудок или филе индейки

250 мл сливок 36%

75 г орехов-фисташки и грецкие

15 мл коньяка или бренди

соль по вкусу

свежемолотый белый перец по вкусу

свеженатертый мускатный орех

Рецепт приготовления:

Хорошо охлажденные грудки дважды пропустить через мясорубку.

Переложить в миксер и вымешать вместе с хорошо охлажденными сливками.

Добавить коньяк, соль, перец, мускатный орех.

Все перемешать до однородной массы. Протереть через сито.

Добавить порезанные орехи и снова вымесить.

Выстелить форму для запекания фольгой.

Выложить в нее получившуюся куриную массу, выровнять поверхность и герметично завернуть края фольги.

Поставить в конвекционную печь, запекать при температуре 85 С в течение 45 минут.

После запекания охладить. Нарезать порционными кусками и подавать с листьями салата и соусами.

На заметку: Нельзя допускать нагревания массы во время всех операций, чтобы предотвратить расслоение белка и жира.

Филе лосося в тесте с вешенками и шпинатом

Ингредиенты:

400 г филе лосося

300 г шпината

800 г вешенок

300 г репчатого лука

500 г слоеного пресного теста

100 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Грибы предварительно замачиваем в холодной воде на 15 минут, затем промываем под проточной водой, слегка отжимаем, разделяем на небольшие куски и жарим на сковороде до готовности около 20 минут, с добавлением нарезанного лука.

Шпинат промываем, обсушиваем и припускаем на сковороде 2-3 минуты со сливочным маслом и чесноком. Затем смешиваем грибы с луком и шпинатом.

Филе лосося без костей и кожи солим и перчим.

Слоеное тесто раскатываем, выкладываем на него жареные грибы и шпинат, сверху кладем филе рыбы, заворачиваем все "конвертом" и запекаем в духовке при 180 °С около 20-30 минут.

Готовое блюдо можно нарезать порционно, небольшими рулетиками, а также полить сметаной.

"Пьяная" утка

Ингредиенты:

тушка утки около 2 кг

утиная печень – 300 г

чеснок – 2 зубчика

розмарин – 4 веточки

шалфей – 3 веточки

вино красное сладкое – 250 мл

перец черный свежемолотый – ¼ ч. л.

соль морская – 1 ½ ч. л.

Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 190°С.

Тушку утки тщательно вымыть, поместить в большую кастрюлю, залить водой и варить 30−40 минут.

Сырую печенку, чеснок, розмарин, листья шалфея и вино взбить в блендере.

В полость тушки влить 2/3 полученной смеси и зашить ее, чтобы ничего не вылилось.

Утку натереть солью и перцем, уложить на противень, полить оставшейся смесью и запекать в разогретой духовке 2,5-3 часа.

Шведские фрикадельки с клюквенным соусом

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

850 г свиной шеи или жирной говядины

200 г очищенного кабачка или белокочанной капусты

100 г репчатого лука

1 небольшой пучок укропа

2 ч. л. сушеного чеснока

2 ч. л. сушеного базилика

морская соль

острый молотый перец

молотый черный перец

Для соуса:

300 г крупной замороженной клюквы

60 мл кленового сиропа или меда

цедра 1 апельсина

120 мл свежевыжатого апельсинового сока

экстракт ванили

Рецепт приготовления:

Два раза пропустить нарезанное мясо вместе с кабачком или капустой, луком и зеленью через мясорубку со средней решеткой.

Добавить в фарш специи и соль, хорошо перемешать. Поставить в холодильник на два часа или на ночь.

Сформировать влажными руками фрикадельки, дать им постоять 10-15 минут при комнатной температуре.

Обжарить в масле до золотистого цвета, накрыв крышкой, чтобы фрикадельки приготовились внутри. Их также можно довести до готовности в духовке.

Приготовить соус. Смешать в сотейнике замороженные ягоды с мелко натертой цедрой, кленовым сиропом или медом. Добавить апельсиновый сок и экстракт ванили, перемешать. Проварить до загустения. Попробовать, при необходимости добавить больше сиропа или меда.

Подавать шведские фрикадельки вместе с клюквенным соусом.

Шоколадно-апельсиновый тарт

Ингредиенты:

Для теста:

175 г муки

10 г темного какао-порошка без сахара

щепотка соли

40 г сахарной пудры

100 г мягкого сливочного масла

1 яйцо

Для начинки:

180 г черного шоколада

200 мл сливок 20%

цедра одного апельсина

25 г сливочного масла

2 яйца

1 ст.л. сахарной пудры

Рецепт приготовления:

Муку просеять с какао, добавить соль и сахарную пудру. Затем добавить мягкое масло, растереть в крошку. Добавить яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник на полчаса, завернув в пленку.

Форму для выпечки диаметром 23 см застелить пергаментной бумагой. Выложить тесто, пальцами сформировать бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут.

Приготовить заливку. Довести сливки с тертой апельсиновой цедрой до кипения. Снять с огня и процедить через сито в кастрюльку. Добавить разломанный на кусочки шоколад и сливочное масло. Перемешать венчиком до получения однородной гладкой массы.

Яйца взбить вилкой вместе с сахарной пудрой. Добавить к шоколадной массе. Поставить на слабый огонь. Размешивая венчиком, проварить до загустения, около минуты.

Вылить в основу из теста и выпекать еще 5-10 минут. Перед подачей тарт остудить. По желанию его можно посыпать сахарной пудрой или какао, украсить свежими ягодами или фруктами.