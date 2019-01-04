Йенс Столтенберг: РФ имеет последний шанс вернуться к ракетному договору 1 4.01.2019, 17:19

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

У НАТО есть много возможных путей реагирования.

Россия еще имеет возможность вернуться к выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA, сообщает "Европейская правда".

"Важно то, что сейчас у России есть последний шанс. Если Россия не вернется к выполнению, тогда у нас большая проблема, потому что тогда договор ДРСМД разрушается", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отказался говорить, как будет реагировать Альянс, если Россия все же не вернется к выполнению договора.

"У НАТО есть много возможных путей реагирования. Но я не буду говорить о различных элементах, потому что если я начну спекулировать о различных потенциальных элементах реакции НАТО, я думаю, что это только усложнит ситуацию", - добавил он.