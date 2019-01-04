Видеофакт: ЖК «Маяк Минска» сдал жильцам шокирующие квартиры 7 4.01.2019, 17:33

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Это притом, что дом сдали на полтора года позже.

Приемка квартир в ЖК «Маяк Минска», назначенная на 29 декабря 2018 года, оказалась неприятным сюрпризом для будущих жильцов, пишет tut.by.

Сдачу домов 17А, 17Б и 17В люди ждали полтора года, а когда увидели свои квартиры, расстроились. В подъездах грязь, а окна как были разбитыми, так и остались. «Не понимаем, за что мы платили такие деньги и ждали столько времени?» — возмущались жильцы.

Журналисты не единожды были на приемке квартир от Dana Holdings, и люди в основном были довольны. Застройщик объяснил, почему все так вышло и пообещал оперативно устранить замечания жильцов.