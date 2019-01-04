Трамп вновь использовал слоган «Игры престолов» 4.01.2019, 17:59

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Президент США использовал cлоган «The Wall Is Coming» для ситуации вокруг стены с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп вновь использовал слоган из известного сериала "Игра престолов", хотя авторы кино саги ранее просили не делать этого в политических целях, пишет "Европейская правда".

На этот раз Трамп использовал его не в Twitter, а в Instagram.

Трамп опубликовал на своей странице фотоколлаж о строительстве стены от мигрантов на границе с Мексикой. Фотография сопровождается слоганом "The Wall Is Coming" ("Стена близко").