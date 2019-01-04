закрыть
4 января 2019, пятница, 21:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Трамп вновь использовал слоган «Игры престолов»

  • 4.01.2019, 17:59
  • 1,125

Президент США использовал cлоган «The Wall Is Coming» для ситуации вокруг стены с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп вновь использовал слоган из известного сериала "Игра престолов", хотя авторы кино саги ранее просили не делать этого в политических целях, пишет "Европейская правда".

На этот раз Трамп использовал его не в Twitter, а в Instagram.

Трамп опубликовал на своей странице фотоколлаж о строительстве стены от мигрантов на границе с Мексикой. Фотография сопровождается слоганом "The Wall Is Coming" ("Стена близко").


популярное за неделю

Мнение

Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў
Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў Уладзімір Някляеў
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан Николай Статкевич
Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко