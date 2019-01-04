В следующем году в Беларуси собираются ввести электронные трудовые книжки 14 4.01.2019, 17:48

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Нововведение станет серьезной нагрузкой на бизнес.

В Министерстве труда и соцзащиты готовится план мероприятий по внедрению электронных трудовых книжек. Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, пишет tut.by.

— Прорабатывается сейчас вопрос по внедрению электронных трудовых книжек. 21 век, пора максимально уходить от бумаг и переходить на электронную форму, — заявила Ирина Костевич. — Готовим сейчас план, прописываем те мероприятия, которые необходимы для того, чтобы действительно внедрять электронные трудовые книжки.

К этому вопросу чиновники собираются подходить взвешенно, поскольку нововведение станет серьезной нагрузкой на бизнес.

— Это должна быть онлайн-регистрация приема и увольнения человека. Поэтому как это сделать, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес и при этом максимально информатизировать это направление, будем обсуждать с бизнесом. Нужно будет садиться за круглый стол и решать эти вопросы, — сказала Ирина Костевич.

Ранее в Минтруда поясняли, что электронные трудовые книжки облегчат жизнь как нанимателям, так и самим работникам. Для работников электронные книжки помогут снизить риск потери сведений о трудовой деятельности — должностях, условиях труда, стаже, в том числе и страховом. Кроме того, работники смогут оперативно получать информацию о своем официальном трудоустройстве. Электронные трудовые книжки также помогут специалистам защититься от недобросовестных работодателей, которые затягивают выдачу трудовой книжки при увольнении.

Работодателям электронные книжки позволят снизить трудозатраты и расходы на ведение учета трудовой деятельности застрахованных лиц: закупку трудовых книжек и их хранение на стеллажах и в хранилищах. Из других ожидаемых плюсов — снижение расходов на ведение кадрового делопроизводства — подготовку и заверение копий.