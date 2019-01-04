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Варфоломей обратился к патриархам по поводу Украины

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  • 4.01.2019, 17:39
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Вселенский патриарх Варфоломей
Фото: EPA

Вселенский патриарх призвал православных признать автокефалию украинской церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей написал обращение к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей, в котором призвал их поддержать предоставление автокефалии новообразованной Православной церкви Украины. Письмо опубликовано на сайте Orthodoxia Info, пишет liga.net.

"Реализация [наших] усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать томос об автокефалии и провести совместную службу с предстоятелем автокефальной православной церкви [Украины]", - заявил Варфоломей в своем письме.

Сообщается, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны изучить подробности текста томоса, чтобы приступить к признанию новой церкви.

В письме Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать Украинскую церковь автокефальной.

Патриарх подчеркнул: "Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, у нас не будет оправдания в Судный день".


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