В Беларуси обвалилась рождаемость 20 4.01.2019, 18:04

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За год рождаемость cократилась на 7,5%.

Рождаемость сократилась в Беларуси за 11 месяцев прошлого года на 7,5%, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на пресс-конференции в пятницу в Минске. Об этом пишет nn.by.

«Сегодня наблюдается снижение числа рождаемости. За 11 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, темп составил 92,5% по рождаемости, что привело к тому, что мы за 11 месяцев потеряли в численности населения почти 15 тыс. человек», — сказала министр.

Это обусловлено, прежде всего, тем, что сейчас на авансцену выходит группа женщин репродуктивного возраста, родившихся в 90-е годы. Это малочисленная группа, подчеркнула Костевич.

«По прогнозам, численность женщин репродуктивного возраста будет снижаться по причине того, что у нас сокращается рождаемость», — сказала министр. Поэтому цель — увеличить интенсивность рождения детей, то есть мотивировать женщин рожать больше детей.

По словам Костевич, если в 2016 году коэффициент рождаемости составлял в нашей стране 1,73 (то есть 1,73 ребенка на женщину репродуктивного возраста), то в 2017 — 1,54.