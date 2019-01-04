Как таможня считает пошлины на посылки из-за границы 6 4.01.2019, 18:26

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Несколько ответов на вопросы о новых правилах ввоза товаров из-за границы.

Как мы помним, с 1 января нормы беспошлинного ввоза посылок увеличились до 200 евро и 30 килограммов в месяц. Правда, с одним «но»: вес разовой посылки не должен превышать 10 килограммов, а стоимость — 22 евро. Также урезаны и лимиты по беспошлинному ввозу товаров из-за границы, пишет onliner.by. Вместе с Государственным таможенным комитетом разбираемся, как ввозить товары по новым правилам.

Посылки из-за границы: что будет за превышение лимита?

У тех, кто заказывает посылки, могут возникнуть три ситуации, когда нужно будет заплатить пошлину.

Ситуация первая. Вы заказали посылку дороже 22 евро или тяжелее 10 килограммов

Вы не превысили месячный лимит, но вот посылка, которую заказали, вышла дороже, чем 22 евро, или, к примеру, тяжелее 10 килограммов. В этом случае таможенники будут считать пошлину от превышения разовой нормы пересылки товаров для личного пользования. По ставке 30% от превышения стоимости, но не менее 4 евро за превышение веса. Сотрудники таможни подсчитают размер таможенных платежей по обоим вариантам. Платить придется по большей из рассчитанных сумм.

Ситуация вторая. Вы превысили месячные лимиты в 200 евро или вес в 31 килограмм

Вы весь месяц заказываете посылки, в которых по разовым лимитам не было превышений. Но вот неожиданно приходит посылка и превышает те самые 200 евро или те самые 31 килограмм. В этом случае сотрудники таможни посчитают стоимость всех посылок за месяц и полностью весь вес посылок, которые вам пришли за это время. Дальше платежи будут исчисляться уже на превышение от 200 евро и 31 килограмма. Схема остается прежней: 30% от превышения стоимости или не менее 4 евро за 1 килограмм превышения веса.

Ситуация третья. Посылка превысила и разовый, и месячный лимит

Но что делать, если, например, вы не рассчитали и посылка, которая к вам пришла, сама по себе уже превышает разовый лимит, а также превышает месячный лимит по стоимости и по весу.

— При одновременном превышении разовой и месячной норм пересылки (доставки) таможенные пошлины, налоги уплачиваются (взыскиваются) в размере большей из сумм, исчисленных в отношении таких товаров, в части превышения разовой и месячной норм (стоимостных и весовых), — отметили в ГТК.

Как везти покупки из-за границы по-новому?

Напомним, согласно решению cовета Евразийской экономической комиссии №91 от 01.11.2018 года, с 1 января этого года через таможенную границу можно беспошлинно провозить товаров только на 500 евро и 25 килограммов. А если вы ездите чаще, чем раз в три месяца, то норма ввоза сокращается до 300 евро и 20 килограммов (правила не касаются пересечения границы на самолете, тут беспошлинно можно будет провозить товаров на сумму до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов). Количество алкоголя, которое можно провезти, не изменилось. Это по-прежнему не более 3 литров алкогольных напитков и пива. Какие ситуации могут вызвать вопросы?

Ситуация первая. Везу крупную бытовую технику — посудомойку

При ввозе бытовой техники необходимо первоначально определить, относится ли ввозимый товар к неделимым товарам (более подробно про неделимые товары можно узнать по ссылке). Например, холодильник, стиралка, посудомойка и другая крупногабаритная техника относится к неделимым товарам.

Вне зависимости от стоимости и веса таких товаров без каких-либо «вычитаний» исчисляются таможенные платежи по ставке 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса. Уплате подлежит бóльшая из рассчитанных сумм.

На остальную категорию товаров (за исключением вышеупомянутых) распространяется беспошлинный лимит, если стоимость товаров до 500 евро и вес не превышает 25 кг (что выгодно, а что нет везти сейчас из-за границы, читайте по ссылке).

При этом необходимо учитывать частоту пересечения границы наземным транспортом. Для тех, кто ездит чаще, чем раз в три месяца, такая норма составляет 300 евро и 20 кг соответственно.

Ситуация вторая. Два месяца назад уже была за границей, сейчас еду из Украины и везу одежду на 31 килограмм стоимостью 180 евро

Будут применяться лимиты в 300 евро и 20 килограммов. Поскольку таможенная стоимость не превышает установленную норму, пошлина составит (31 – 20) кг × 4 евро = 44 евро, а также еще 10 рублей таможенного сбора.

Ситуация третья. При въезде в Польшу польские пограничники вернули меня назад из-за трещины на лобовом стекле, какие лимиты будут действовать, если я снова вернусь, 300 евро и 20 килограммов?

Таможенники объясняют: чтобы избежать применения пониженной нормы в таком случае, при въезде на территорию Беларуси после возврата нужно предоставить документы от польской стороны, которые подтверждают отказ во въезде на территорию Польши.

К таким документам относятся:

- паспорт с отметкой, подтверждающей наличие отказа во въезде на территорию сопредельного государства;

- документ, выданный уполномоченным государственным органом сопредельного государства, подтверждающий отказ во въезде на территорию сопредельного государства.

— В таком случае необходимо следовать на «красный» коридор и подать сотруднику таможни пассажирскую таможенную декларацию, подтверждая, что у вас отсутствуют товары, приобретенные за границей либо в магазине беспошлинной торговли, — сообщили в ГТК. — В случае представления в последующем ПТД с отметкой таможни «После возврата» данный въезд не будет учитываться при применении нормы подпункта 1.14 Указа.

Ситуация четвертая. Я раз в неделю езжу за границу и с собой постоянно вожу ноутбук и фотоаппарат, стоимость которых превышает норму беспошлинного ввоза. Будет ли учитываться ноутбук в эту норму и могу ли я купить что-то на 300 евро?

Существует приложение №2 к указу президента №490, в нем есть перечень бывших в употреблении товаров, которые нужны во время поездки и по месту назначения человека. Ноутбук и фотоаппарат как раз относятся к данному перечню, поэтому на них норма в 300 евро и 20 килограммов не будет распространяться. Их можно спокойно везти.

Как таможенники определяют товары, которые относятся к данным категориям? Вот критерии:

- общепринятая (традиционная) практика использования в пути следования и (или) месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, частоты пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза;

- наличие признаков износа (в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений), стирки, иного использования;

- отсутствие бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки, в том числе перемещаемых отдельно, за исключением упаковки, поврежденной способом, исключающим восстановление ее первоначального состояния экономически выгодным способом;

- ввоз в единичном или ином количестве, необходимом для общепринятой (традиционной) практики использования такого товара, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, объективной необходимости в пути следования и (или) месте назначения.