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В полуфинале турнира в Шэньчжэне Соболенко сыграет с китаянкой Ван

  • 4.01.2019, 18:32
Арина Соболенко

Матч состоится 5 января, начало после 5.00 по белорусскому времени.

В полуфинале турнира в Шэньчжэне Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с китаянкой Яфань Ван (70). В четвертьфинале Ван обыграла румынку Никулеску, передает «Трибуна».

Матч состоится 5 января, начало после 5.00 по белорусскому времени.

Отметим, что ранее теннисистки на турнирах WTA не встречались.

Напомним, в четвертьфинале Соболенко обыграла Марию Шарапову.


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