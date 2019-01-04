В полуфинале турнира в Шэньчжэне Соболенко сыграет с китаянкой Ван 4.01.2019, 18:32

Арина Соболенко

Матч состоится 5 января, начало после 5.00 по белорусскому времени.

В полуфинале турнира в Шэньчжэне Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с китаянкой Яфань Ван (70). В четвертьфинале Ван обыграла румынку Никулеску, передает «Трибуна».

Матч состоится 5 января, начало после 5.00 по белорусскому времени.

Отметим, что ранее теннисистки на турнирах WTA не встречались.

Напомним, в четвертьфинале Соболенко обыграла Марию Шарапову.