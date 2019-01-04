Три экспертизы выясняли, оскорбил ли лидер «Молодого фронта» Лукашенко 3 4.01.2019, 18:37

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Денис Урбанович

Фото: nn.by

Эксперты три месяца анализировали одно слово.

В июле 2018 года на Дениса Урбановича, который недавно возглавил «Молодой фронт», в милицию было подано заявление, в котором утверждалось, что он оскорбил Лукашенко. Лидер «Молодого фронта» назвал Лукашенко «гов…ком», передает «Наша Нiва».

«Это было у ресторана «Поедем, поедим» в Куропатах. Был спор с двумя пьяными девушками, которые все снимали на видео. Они говорили, что Лукашенко скоро с нами всеми разберется. Тогда я немного на эмоциях вот так выразился про Лукашенко. Минут через пять после этого ко мне подошли сотрудники милиции», — рассказывает Урбанович.

Он говорит, что не ходил на экспертизы по этому делу. «Всего состоялось три экспертизы: в сентябре, октябре и декабре. Состава преступления в моих словах не усмотрели. В решении говорится, что я не оскорблял, а использовал мем», — рассказывает Урбанович.

Накануне Нового года он получил сразу два письма с отказами в возбуждении уголовного дела. Один — из РУВД Минского района, второй — из Боровлянского отдела милиции. «В результате проведенной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в официальных документах.

Денису Урбановичу 29 лет, родом он из Логойского района, активный защитник Куропат.