Невзоров: Спасать Венесуэлу интересней, чем 44 миллиона дико газированных квартир в РФ 3 4.01.2019, 18:44

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Александр Невзоров

Известный публицист прокомментировал обрушение жилого дома в Магнитогорске.

– Там Россия в очередной раз напомнила миру, что является великой газовой державой, – сказал Александр Невзоровв эфире Эха Москвы. – Бюджет МЧС, напомню — 165 миллиардов. Штат примерно — 300 тысяч. Ну, понятно, что для разбора одной секции жилого дома этого маловато. Но это тоже, может быть, примета такой великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома.

Вот недавно было землетрясение в Италии. Там с такими подъездами справлялись за 11 часов, а полностью бездуховные швейцарцы делают это обычно за 9.

…Любое несчастье в России — это сцена, на которую немедленно выскакивают селебрити, чтобы напомнить о себе. Вот никому не нужно, ничего не решающее, бессмысленное соболезнование, которое прилюдно, публично выражают тенора, штангисты, депутаты, везде в России, на любой крови начинается цирк рыдающих лилипутов…

Да, вообще конспирологии очень много. Но я полагаю, что желающие увидеть в магнитогорской истории конспирологию и усилия всяких тайных служб для террористов будут, конечно, посрамлены, потому что ведь для того, чтобы взорвать примерно половину современной российской многоэтажки, оставшейся от СССР даже не надо быть пьющим идиотом, не надо быть патриотом, который вопреки всем препонам, творимым «Северным потокам» решил во всю грудь надышаться русским пропаном, метаном и бутаном. И не надо быть верующим, который потерял спички, включил газовую конфорку и молится о снисхождении благодатного огня вот именно на эту конфорку. Нет, вся эта экзотика не требуется.

Эта радость взрыва и обрушения, она всегда с нами, она всегда доступна на всей территории бывшего СССР, потому что массовое совковое строительство для простонародья, такое вот ширпотребное строительство, оно был абсолютно фейковым и адски халтурным

И этот дом как раз эпохи полураспада СССР, это дом 73-го года постройки. Естественно, тогда это делали особенно хреново и по газу, и по вентиляции, и по электрике, и по бетону, и по арматуре. Но, как известно в Российской Федерации газа, друг мой, хватит на любое количество камер.

Но вот с газоанализаторами дело сильно хуже обстоит. Это, как выяснилось, дорого. Про газоанализаторы, всякие тревожные датчики, сирены никто не слышал. Понятно, что деньги гораздо интересней вгрохивать в войну на Донбассе и во всякие междоусобные драки сирийских дикарей. Понятно, что спасать Венесуэлу интересней, чем 44 миллиона российских дико газированных в советскую эпоху квартир.

Но даже если им жалко денег, то есть ведь масса дешевых способов, какими можно избегать подобных ситуаций, учитывая, что обращение с газом в России, оно очень вольное и, как правило, совершенно пофигистическое. У несколько огромное количество забулдыг, склеротиков. Вот надо было бы просто увеличить в два-три раза, в пять раз, в крайнем случае, дозу добавляемого в газ безвредного этилмеркаптана…

― Который запах дает, да?

― Да, который создает не просто запах, Оленька, он дает такую вонь, что ни у кого сомнений в газовой утечке уже не будет. Это сейчас бедные люди ходят по лестничным клеткам и принюхиваются как следовые собаки: это вот газом пахнет, или это просто тетя Катя в лифте лук ела долго?

А на самом деле всякие меркаптаны, они настолько жестко метят газ, что даже у самых темных и тупых и даже при отсутствии газоанализаторов никаких не возникает сомнений. Ведь кажется, что всё это когда-то сделано очень серьезно, на века, что были СНиПы… Вот всякие рыдатели по СССР очень любят совковые СНиПы. В реальности СНиПов никаких не было, они были на бумаге.