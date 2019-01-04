Цены на золото обновили полугодовой максимум 4.01.2019, 18:55

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Последний раз цена на золото преодолевала эту отметку в июне 2018 года.

Цена золота выросла в ходе торгов 4 января до полугодового максимума, следует из данных биржевых торгов. Стоимость февральских фьючерсов на драгметалл поднималась в ходе торгов на бирже Comex выше отметки $1300 за тройскую унцию. Максимальная цена сделки с начала торгов составила $1300,35 за унцию, передает РБК.

Спотовая цена золота не намного отстает от срочных контрактов, она поднималась до $1298,60 за унцию.

Последний раз цена на золото преодолевала эту отметку в июне 2018 года.

По данным на 16:20 по Минску, февральские фьючерсы на золото опустились на 0,25%, до $1291,55 за тройскую унцию.

Серебро подорожало до максимума с июля — $15,8 за унцию, но затем также перешло к снижению.

Как отмечает издание The Budiness Times, рост цен на золото связан с опасениями инвесторов относительно замедления темпов экономического роста и ослаблением фондовых рынков США. Золото традиционно считается надежной инвестицией во времена неопределенности, добавляют опрошенные CNBC эксперты.

Начало года стало непростым для американских фондовых рынков — индексы Dow Jones и S&P 500 показали худший почти за два десятилетия старт.

Индекс S&P 500, основанный на капитализации 500 крупных акционерных компаний США, снизился на 2,48%, индекс Dow Jones (30 крупнейших компаний из США) — на 2,83%, индекс NASDAQ — на 3,04%.