Планы по строительству в Беларуси жилья под угрозой срыва 8 4.01.2019, 19:03

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Объем строительства в текущем году может оказаться даже ниже прошлогоднего уровня.

Обещаниям правительства РБ построить в 2018 году 4 млн. квадратных метров жилья, похоже, сбыться не суждено, так как за январь—ноябрь введено в эксплуатацию всего 3 081,9 тыс. квадратных метров, передает select.by.

В декабре объемы строительства жилья традиционно увеличиваются, однако вряд ли стоит ожидать, что будет введено в эксплуатацию почти 1 млн. квадратных метров.

Более того, объем строительства в текущем году может оказаться даже ниже прошлогоднего уровня. По крайней мере, по итогам 11 месяцев введено в эксплуатацию жилья на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом за январь—ноябрь 2018 года организации всех форм собственности построили в Беларуси 34,6 тыс. новых квартир. В ноябре было построено всего 2,7 тыс. квартир, что ненамного превысило результат октября (2,6 тыс. квартир). В то же время, за 11 месяцев 2017 года в РБ построили 37,5 тыс. квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию за 11 январь—ноябрь 2018 года 1 159,5 тыс. квадратных метров общей площади, что составило 37,6% от общего объема введенного жилья. А с государственной поддержкой построено 761,7 тыс. квадратных метров жилья, что оказалось на 51,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Таким образом, без государственной поддержи в Беларуси за 11 месяцев текущего года построено всего 2 320,2 тыс. квадратных метров жилья. Это на 18% меньше, чем в январе—ноябре 2017 года.

Лидером по темпам снижения жилищного строительства по-прежнему остается Минск, где за 11 месяцев 2018 года жилья построено на 24,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, то есть 437,8 тыс. квадратных метров.

В то же время, объем строительства с поддержкой государства в столице увеличился в 2,14 раза и достиг 67,4 тыс. квадратных метров. Но этот рост произошел после глубокого обвала в прошлые годы, поэтому Минск по данному параметру находится на пятом месте среди регионов Беларуси.

Наибольший объем жилья за январь—ноябрь 2018 года введен в Минской области: 912,6 тыс. квадратных метров. Но это на 4,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. С государственной поддержкой в столичной области введено в действие 159,1 тыс. квадратных метров, что оказалось на 1,4% меньше, чем год назад. Минская область оказалась единственным регионом страны, в котором сократилось строительство с помощью государства.