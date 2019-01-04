Армения требует, чтобы Чехия выдала племянника Сержа Саргсяна 5 4.01.2019, 19:09

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Нарек Саргсян

Он жил в стране по паспорту Гватемалы.

Генеральная прокуратура Армении требует экстрадиции из Чехии Нарека Саргсяна, племянника бывшего президента Сержа Саргсяна. Ведомство отправило в правоохранительные органы Чехии необходимые для этого документы, заявила "Интерфаксу" 4 января пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Как ранее сообщала армянская служба Радио Свобода, Нарек Саргсян был обнаружен в Праге 6 декабря. В Армении племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна объявлен в международный розыск: на него заведено уголовное дело о незаконном хранении и обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, а также несколько других дел.

"На момент задержания он предъявил поддельный паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса", – сообщила после задержания Саргсяна в Праге пресс-служба полиции Армении.

Саргсян и его телохранитель были объявлены в розыск 5 июля 2018 года. Тогда Служба национальной безопасности Армении расследовала информацию о том, что в 2013 году Нарек Саргсян обманул наследников художника Мартироса Сарьяна. По данным следствия, племянник президента забрал у одного из наследников живописца 14 эскизов картин общей стоимостью около $280 тысяч и пообещал заплатить за них $28 тысяч, а на оставшуюся сумму совместно с наследниками открыть казино и курировать его деятельность. Но после того, как картины были переданы Саргсяну, тот не выполнил свои обещания и отказался вернуть эскизы.

4 июля в квартире по адресу прописки Саргсяна был проведен обыск, и картины Мартироса Сарьяна были найдены. А вместе с ними – $115 тысяч, €27 тысяч, дорогие часы, множество золотых монет и украшений. Также полиция обнаружила в квартире два чемодана с наркотиками и оружием и открыла на Саргсяна новое дело – уже о незаконном владении оружием и наркотиками.

Кроме того, на Нарека Саргсяна в Армении заведено еще одно уголовное дело – за похищение и избиение человека.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении два срока и более 10 лет. Согласно Конституции Армении президент может избираться только на два срока. Поэтому, пытаясь удержать власть, Саргсян и возглавляемая им правящая Республиканская партия в 2015 году провели конституционную реформу. Она передала всю полноту власти в стране премьеру, которого назначает парламент (Национальное собрание) Армении. Пост президента после реформы стал по сути декоративным.

Настаивая на реформе, Саргсян пообещал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера после окончания второго президентского срока. Но нарушил обещание. В апреле 2018 года парламент утвердил Саргсяна премьером страны, а президент Армении уже через пару часов подписал указ о его назначении. Это решение стало началом массовых протестов в Армении, которые переросли в "бархатную революцию".

После массовых протестов Саргсян подал в отставку с поста премьера, заявив, что "ошибся". Возглавляемая им Республиканская партия не прошла в парламент на новых выборах, их выиграла оппозиция во главе с Николом Пашиняном. После прихода Пашиняна к власти на многих родственников и соратников Саргсяна были заведены уголовные дела.

Под следствием сегодня находятся следующие близкие родственники экс-президента Армении:

Айк Саргсян, второй сын брата президента Александра Саргсяна. Он обвиняется в покушении на убийство, но освобожден под залог.

Левон Саргсян, второй брат Сержа Саргсяна. Он обвиняется в неуплате налогов и незаконном обогащении и находится в розыске. Нарек – его сын.

Дочь Левона Ани проходит по тому же обвинению, что и отец, она находится под подпиской о невыезде.