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Лев Марголин: При внесении белорусов в базу «тунеядцев» нарушена презумпция невиновности

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  • 4.01.2019, 19:22
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Экономист - о скандальном декрете Лукашенко.

Министр труда Ирина Костевич на пресс-конференции заявила, что работа по декрету о «тунеядцах» продолжится. «Будем совершенствовать сам нормативно-правовой акт. Мы не поставили жирную точку», - сказала министр.

Как отмечает в интервью «Радыё Рацыя» Лев Марголин, при внесении людей в так называемую базу «тунеядцев» нарушена презумпция невиновности. К тому же искусственно усложнена возможность вычеркнуть себя из этой базы для белорусов, работающих за рубежом.

- Основательно нарушена презумпция невиновности. Сначала внесли в эти базу, а потом ты доказываешь, что ты не «верблюд», и при этом доказательства сделаны максимально проблематичными. Наверное, здесь есть тайная надежда на то, что кто-то просто не захочет этим заниматься, подумает, ну буду платить на 20 рублей больше за квартиру. А может просто чиновничество не думает, чтобы это было удобно для людей.


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