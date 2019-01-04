США опубликовали сильные данные по рынку труда: фондовые индексы взлетели 4.01.2019, 19:28

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Оптимизм вернулся на американский фондовый рынок.

Основные индексы значительно прибавляют на старте торгового дня: инвесторов впечатлила статистика рынка труда. Кроме того, они рассчитывают на позитивные переговоры с КНР, передает РБК.

Биржи США начали день существенным повышением индексов. Все основные индикаторы прибавляют в районе 2% после публикации впечатляющей статистики по американскому рынку труда. Согласно ей, количество рабочих мест в США в декабре увеличилось на 312 тыс., что оказалось намного выше всеобщих ожиданий. Выросла и средняя почасовая оплата труда.

Рост числа рабочих мест в США ускорился до максимума за 10 месяцев: более 300 тыс. новых рабочих мест не создавалось с февраля прошлого года, отметил глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Можно однозначно утверждать, что со стороны рынка труда сигналов надвигающейся рецессии нет», — считает он.

Сильная статистика по рынку труда оказала позитивное влияние и на доллар, который прибавил 0,4% в первые минуты после публикации, отметили аналитики FxPro. «Столь сильный рост имеет потенциал ослабить опасения вокруг темпов роста экономики США, поддержав спрос на рисковые активы», — считают они.

Помимо этого, инвесторы надеются на позитивные новости в начале следующей недели, когда должны состояться переговоры между Штатами и Китаем по торговым вопросам. Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил в своем Twitter надежду на их благоприятный исход и заявил, что фондовые рынки продемонстрируют рост после заключения нового торгового соглашения. Это дополнительно укрепило оптимизм инвесторов.

Таким образом, фондовая Америка восстанавливает позиции после крайне неудачного старта года, который стал самым провальным почти за два десятилетия. Сегодня в абсолютных лидерах роста на американском рынке акции сервиса Netflix: к 18:30 по минскому времени бумаги прибавляли более 7%.

Днем в пятницу старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Вадим Меркулов предположил, что индекс широкого рынка S&P 500 завершит сегодняшний день торгов выше 2470 пунктов. К моменту публикации заметки индекс прибавил более 2,5% и находится на отметках выше 2500 пунктов.