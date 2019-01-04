На выходных в Беларусь вернутся морозы 4.01.2019, 19:40

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В субботу, 5 января, будет преимущественно облачная погода.

Иногда прогнозируется снег, в отдельных районах — слабая метель. По западу страны местами ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на северный умеренный, информирует Белгидромет.

Ночью температура воздуха прогнозируется от 5 до 11 ниже нуля, днем будет 1-6 градусов мороза. По западу страны ночью будет -2... -4, днем — от нуля до +1.

6 января синоптики прогнозируют кратковременный снегопад. Температура воздуха в течение суток будет в диапазоне от 4 до 10 со знаком "минус", а ночью по северу при прояснениях — до 12 градусов мороза.

В понедельник, 7 января существенных осадков не ожидается, только ночью и утром в отдельных районах по юго-востоку Беларуси пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет 8-14 ниже нуля, при прояснениях будет -15... -18. Днем он поднимется до 6-12 со знаком "минус".