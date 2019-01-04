Беларусь, страны Балтии, Украина и Польша обсудят создание объединенной хоккейной лиги

Беларусь, страны Балтии, Украина и Польша обсудят создание объединенной хоккейной лиги4
- 4.01.2019, 20:00
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Рабочее совещание состоится 5 января.
В субботу, 5 января, в конференц-зале отеля "Беларусь" состоится рабочее совещание представителей национальных хоккейных федераций Беларуси, стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония), Украины и Польши.
Стороны обсудят возможность учреждения в ближайшей перспективе объединенной профессиональной лиги с участием клубов упомянутых стран, передает пресс-служба ФХБ.