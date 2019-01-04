Медики и знакомые погибшего рассказали новые подробности драки на Зыбицкой 11 4.01.2019, 20:10

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Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

В результате драки скончался 46-летний минчанин.

После публикации материалов о драке на Зыбицкой, в результате которой умер 46-летний минчанин, у читателей возникли вопросы не только к силовикам, но и к скорой. Ответы на них tut.by получил в городской станции скорой медицинской помощи, а «Наша Ніва» поговорила со знакомыми погибшего.

Напомним, утром 31 декабря на Зыбицкой произошла драка. После нее умер 46-летний мужчина. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности). По подозрению в совершении данного преступления задержали 28-летнего жителя Гродно, но потом отпустили под обязательство о явке. Почему выбраны такая статья и такая мера процессуального воздействия, мы сообщали вот тут.

Но у читателей также были вопросы и по поводу скорой: почему, по словам очевидцев, она ехала 15−20 минут и как она застряла возле шлагбаума?

Сколько времени скорая ехала на Зыбицкую

В городской станции скорой медицинской помощи говорят, что вызов на Зыбицкую зарегистрировали в 5.49. Приоритет вызова — срочный. Повод вызова — травма (избили). Звонивший работник заведения пояснил, что пациент дышит. В 5.55 (через 6 минут после вызова) его передали бригаде скорой помощи. Отметим, что по закону это надо сделать не позднее чем через 15 минут.

Бригада прибыла по указанному адресу на Зыбицкой в 6.07 — то есть через 12 минут после приема вызова. По закону это тоже надо сделать не позднее чем через 15 минут.

Таким образом, с момента звонка в скорую до прибытия бригады прошло 18 минут, что укладывается в установленные законодательством нормы.

Что медики зафиксировали на месте

Когда медики прибыли на место, мужчина лежал на тротуаре на спине. Он был без сознания, без дыхания и без пульсации на магистральных сосудах. В 6.07 бригада констатировала клиническую смерть и начала реанимационные мероприятия.

В это время выяснилось, что мужчина получил в драке удар в челюсть, упал, ударился затылком, потерял сознание, а вскоре перестал дышать. На его лице были следы носового кровотечения, на затылке — ушибленная рана.

Реанимация и закрытый шлагбаум

В 6.10 медики вызвали реанимационную бригаду. Приоритет вызова — экстренный. Повод — потеря пациентом сознания. Вызов передан реанимационной бригаде через 1 минуту (по закону это надо сделать максимум за 4 минуты).

По адресу вызова реанимационная бригада прибыла в 6.21 — то есть через 10 минут при максимальных 15.

Шлагбаум на Зыбицкую со стороны Интернациональной был закрыт. Но по указанному там номеру телефона никто не отвечал, поэтому медики пошли на нужное место пешком.

Они продолжили реанимационные мероприятия, но в 6.37 прекратили их в связи с появлением ранних признаков биологической смерти. Реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут и были оказаны в полном объеме. Констатирована биологическая смерть.

Медики также отмечают, что дорога от шлагбаума пешком заняла немногим более минуты, а еще через пару минут на место доехала и машина. Да и вообще, такое явление — не редкость. В минских дворах на своих ногах им приходится ходить не только из-за шлагбаумов, но и из-за неправильно припаркованных машин.

А что говорят знакомые погибшего

Как выяснила «Наша Ніва» у знакомых погибшего, он работал водителем маршрутки. Его звали Александр. Мужчина был судим за драки, но более 10 лет назад. Жил с сожительницей.

В тот вечер он ушел отдыхать со своим коллегой. После караоке они заглянули на Зыбицкую, чтобы посмотреть, «как люди живут». Заказали в баре еще алкоголя, познакомились с компанией и нормально разговаривали. По словам коллеги, их всех попросил выйти охранник.

— Я немного задержался в баре, выходил последним. Думал, они еще будут говорить. Вышел и увидел, как Александр получает удар в лицо. Я видел только один удар. Ну, думаю, поднимется. Он не встает, кровь из носа течет… Я ему: «Саша, Саша!» Думал, что придет в себя, — говорит коллега.

Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Правда, он не помнит, кто бил первым и как выглядел ударивший погибшего парень. Только уверяет, что Александр был в адекватном состоянии.

— Выпивал иногда, но как все нормальные люди. Работал 2 через 2, здесь много пить не будешь, потому что перед сменой же медосмотр. Последнее время вообще Саша домашним был: работа, дом, — говорит его сожительница.

По словам женщины, Александр был немного холериком, но в последнее время стал спокойнее.

— Конечно, если кто-то не то скажет, мог и ответить… Был, скорее, справедливым. Хороший человек. Но я видела тело на похоронах. Там не один удар. Квадратная голова — там, где виски. Нос сдвинут… Его так загримировали, что мы едва узнали. Такое впечатление, что били вообще не рукой, а каким-то предметом, — говорит женщина.

Как пишет «Наша Ніва», официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила в комментариях на «Фейсбуке», что погибший сам нанес первые удары, а в его крови было 2,9 промилле алкоголя. Подозреваемый же — из простой семьи и учится в колледже по строительной специальности.