Силовик Мальцев возглавил Институт государственной службы 13 4.01.2019, 20:39

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Леонид Мальцев

Фото: БелТА

В конце 2016 года Лукашенко освободил Мальцева от должности председателя Государственного пограничного комитета.

Бывший высокопоставленный силовик Леонид Мальцев возглавил Институт государственной службы Академии управления при Лукашенко. Соответствующая информация размещена на сайте учебного заведения, передает tut.by.

В конце 2016 года Лукашенко освободил Леонида Мальцева от должности председателя Государственного пограничного комитета. Спустя несколько месяцев он стал проректором по инновационной и научной работе Международного университета «МИТСО».

69-летний Мальцев был одним из чиновников-долгожителей. Занимал высокие должности в силовых структурах с момента обретения Беларусью суверенитета. Правда, первый раз у руля Минобороны Мальцев находился недолго (1995−1996 гг.). Был уволен «за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера»: появление в общественном месте в нетрезвом виде. Но уже в 2000—2001 гг. он пребывал в ранге заместителя госсекретаря Совбеза, а в 2001—2009 гг. вновь возглавлял Минобороны. В декабре 2009 года назначен госсекретарем Совета Безопасности. Спустя четыре года ему доверили Госпогранкомитет. Правда, в ноябре 2012 года 7 дней был и. о. председателя КГБ.

Имеет высшее воинское звание — генерал-полковник. Является доктором политических наук.

В 1999 году Леонид Мальцев защитил в Москве кандидатскую диссертацию под названием «Деятельность органов военного управления по поддержанию и укреплению воинской дисциплины», в 2004-м — докторскую «Стратегия военного строительства в Республике Беларусь в современных условиях».

Напомним, в мае 2018 года Лукашенко назначил Геннадия Пальчика новым ректором Академии управления. При этом он отметил, что в академии необходимо перевернуть систему образования. Задача состоит в том, чтобы учебное заведение качественно готовило государственных управленцев. К образовательному процессу стали привлекать лучших преподавателей вузов, специалистов-практиков, в том числе из госорганов.

Глава Администрации правителя Наталья Кочанова заявляла, что из Академии управления планируют сделать вуз вузов, самый главный вуз. «Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус», — сказала Кочанова.