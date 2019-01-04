Лявон Вольский собрал деньги на новый альбом 4.01.2019, 20:46

ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Новый альбом будет называться «Гравітацыя».

Лявон Вольский собрал деньги на новый альбом. Как сообщил музыкант в Facebook, за время краудфандинговой кампании собрано было даже больше чем надо – 101% от необходимой суммы.

Новый альбом будет называться «Гравітацыя» и станет заключительной частью трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псыхасаматыка» (2016).

Проект уже записан в Вильнюсе вместе с саунд-продюсером Снорре Бергерудом, с которым Вольский работал над двумя предыдущими альбомами.

В ноябре и декабре вышло два сингла с нового альбома – «Зьніклыя людзі» і «Апэрацыя „Адукацыя“».