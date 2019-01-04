Лявон Вольский собрал деньги на новый альбом
- 4.01.2019, 20:46
Новый альбом будет называться «Гравітацыя».
Лявон Вольский собрал деньги на новый альбом. Как сообщил музыкант в Facebook, за время краудфандинговой кампании собрано было даже больше чем надо – 101% от необходимой суммы.
Новый альбом будет называться «Гравітацыя» и станет заключительной частью трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псыхасаматыка» (2016).
Проект уже записан в Вильнюсе вместе с саунд-продюсером Снорре Бергерудом, с которым Вольский работал над двумя предыдущими альбомами.
В ноябре и декабре вышло два сингла с нового альбома – «Зьніклыя людзі» і «Апэрацыя „Адукацыя“».